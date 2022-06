Bank Mandiri Sumbang Laba BUMN Rp 28,03 Triliun pada 2021

TEMPO.CO, Jakarta -Seiring pertumbuhan ekonomi yang membaik, Badan Usaha Milik Negara berhasil mencatat laba sebesar Rp 126 triliun di sepanjang tahun 2021. Dari total tersebut, Bank Mandiri menyumbang perolehan laba bersih Rp 28,03 triliun secara konsolidasi.

Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 66,83% secara tahunan dengan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 16,8 triliun.

"Kami sangat mengapresiasi konsistensi Pemerintah khususnya BUMN dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional untuk menggairahkan roda perekonomian di dalam negeri," ujar Rohan dalam keterangan resminya, Rabu, 15 Juni 2022.

Performa cemerlang ini, tambah Rohan, juga terus berlanjut di tahun 2022. Bahkan, Bank Mandiri mampu mencatat pertumbuhan laba bersih terbesar di jajaran bank dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV secara bank only dengan realisasi laba sebesar Rp 12,1 triliun, tumbuh 78,1% secara year on year (YoY) per akhir April 2022.

"Pertumbuhan tersebut tentunya tidak terlepas dari konsistensi Bank Mandiri dalam menjaga optimisme dengan memaksimalkan potensi dan peluang yang ada," terangnya.

Kemampuan Bank Mandiri dalam mencetak laba juga tidak terlepas dari fungsi intermediasi yang dijaga optimal. Tercermin dari pertumbuhan kredit di akhir April 2022 yang berhasil tumbuh sebesar 12,2% secara YoY, jauh di atas rata-rata industri.

Pertumbuhan kredit Bank Mandiri, juga disertai dengan kualitas aset yang terjaga optimal. "Hasilnya, sampai dengan akhir kuartal I 2022 Bank Mandiri mampu menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) di level 2,74% atau menurun dari periode setahun sebelumnya sebesar 3,30%," imbuh Rohan.

Perbaikan dari sisi kualitas kredit ini juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga April 2022, nilai restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 telah menuju ke angka Rp 606,39 triliun.

Posisi ini sudah jauh lebih rendah, dari level tertingginya di akhir tahun 2020 yang menyentuh Rp 1.000 triliun. Hal ini menandakan, tingkat kemampuan membayar debitur terus membaik yang diikuti dengan peran perbankan yang mendorong perbaikan kualitas kredit.