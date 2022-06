Nasabah bank bjb Nonton Gratis Konser Now Playing Festival 2022

INFO BISNIS - Nasabah bank bjb mendapat banyak kemudahan nonton konser musik Now Playing Festival 2022, di Lapangan Manunggal Brigif 15/Kujang II, Kota Cimahi, Minggu 12 Juni 2022. bank bjb berikan layanan sejumlah kemudahan tiket masuk, fast line, charging station, hingga diskon jajanan di zona kuliner.

Lala (23), nasabah milenial bank bjb asal Ciamis mengaku senang bisa nonton Rizky Febian di panggung konser Now Playing Festival 2022 hari ketiga, secara gratis dengan cara membuka tabungan bjb Tanda Mata dengan saldo minimal Rp600 ribu. "Beruntung banget jadi nasabah bank bjb. Selain bisa nabung juga dapet tiket gratis. Jadi bisa hemat pengeluaran," kata Lala di temui di sela-sela konser.

Hari ketiga konser musik Now Playing Festival 2022 dimeriahkan sejumlah guest star papan atas. Mulai dari Syakira Jasmine Difky Khalif, Manusia Aksara, Dere, Nadin Amizah, Rizky Febian, Mahalini, Kahitna, Guyon Waton, Yura Yunita, Tulus, hingga Dipa Barus x Monica Karina.

Banyaknya artis papan atas yang memeriahkan Now Playing Festival, membuat animo masyarakat sangat tinggi. Ribuan orang rela mengantre untuk menonton penyanyi kesayangannya.

Lala sangat beruntung, sebagai nasabah bank bjb dirinya tak perlu berdesak antre lantaran memakai fast line di gate masuk bank bjb dengan menunjukkan saldo DigiCash Rp100 ribu. "Banyak banget tadi yang antre. Untung saya pakai program fast line bjb. Jadi gak lama langsung masuk," tambahnya.

Buat yang suka nyanyi, bank bjb juga menyediakan 2 tiket Now Playing Festival melalui bjb Karaoke dengan cara menduetkan video di TikTok @infobankbjb. Salah satu yang beruntung adalah Deina. Perempuan berhijab ini sangat berterima kasih kepada bank bjb karena bisa datang ke Now Playing Festival dengan gratis. "Senang banget bisa dateng ke Now Playing Festival, semoga bank bjb semakin maju," kata dia.

Hal senada diungkapkan Ray. Cowok berkacamata ini mengaku sangat senang karena bisa menyaksikan penyanyi idolanya berkasi di atas panggung. "Terima kasih bank bjb atas tiket gratisnya melalui bjb Karaoke," kata Ray.

Konser Now Playing Festival 2022 hari terakhir ini dibikin heboh penampilan duet bikin baper antar Rizky Febian dan Mahalini di Stage bank bjb. Pasangan artis itu membawakan lagu Indah Pada Waktunya. Para penonton terkagum-kagum sambil serentak tepuk tangan usai melihat penampilan duet Rizky dan Mahalini. Selain suaranya yang khas, penonton seperti tersihir oleh aksi romantis keduanya. (*)