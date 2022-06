Indef Ingatkan Sederet PR Dewan Komisioner OJK soal Pinjol Ilegal

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha Magfiruha Rachbini, mengingatkan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai tantangan atau pekerjaan rumah ke depan. PR tersebut mencakup masalah rendahnya literasi finansial di Indonesia hingga pinjaman online atau pinjol ilegal.

"Karena memang kita ketahui sendiri, belakangan ini masih banyak ketidakpuasan terhadap perkembangan dari lembaga keuangan, baik yang bank dan non-bank. Seperti terjadi penipuan, pinjol ilegal. Kita melihat bahwa memang masyarakat Indonesia pengetahuan finansialnya masih rendah," kata Eisha dalam diskusi virtual pada Ahad, 12 Juni 2022.

Peningkatan literasi diperlukan untuk menjawab banyaknya masalah di masyarakat mengenai pinjaman online liar. Pinjol ilegal kerap meresahkan sehingga menuntut peran OJK sebagai badan regulator keuangan untuk lebih aktif menindak.

Adapun, ia menyebut, financial knowlegde score Indonesia saat ini berada di level 3,7. Jika dibandingkan dengan negara lain, tingkat literasi Indonesia tergolong rendah. Sebab, Thailand sudah berada di level 3,9; Korea Selatan 4,6; dan Cina 6,2.

"Ini ke depan harus lebih meningkat," ujarnya.

Eisha melanjutkan, 95 persen platform digital finansial di Indonesia, khususnya pinjol, masih merupakan pinjol ilegal. Bahkan, pinjaman online yang terdaftar di OJK tercatat masih sangat sedikit.

Untuk itu, Eisha melihat ada sebuah keharusan untuk merampungkan Undang-undang Keuangan. Belied itu, kata dia, perlu menjadi prioritas. Apalagi setelah pandemi kebutuhan, orang akan keuangan digital menjadi semakin meningkat.

"Jika literasi masyarakat tidak ditingkatkan, akan berakibat buruk bagi sistem keuangan di Indonesia ke depan," ujar Eisha.

Baca juga: Begini Cara Cek Pinjaman Online Resmi yang Terdaftar di OJK

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini