KAI Bakal Operasikan Stasiun Matraman untuk Urai Kepadatan di Manggarai

TEMPO.CO, Jakarta - Anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kereta Commuter Indonesia, segera mengoperasikan Stasiun Matraman. Upaya bersama Kementerian Perhubungan ini dilakukan untuk memecah kepadatan di Stasiun Manggarai.

"Dalam waktu dekat ini, KAI Commuter bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KAI Daop 1 akan mengoperasikan Stasiun Matraman yang berada di antara lintas Stasiun Manggarai dan Stasiun Jatinegara," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba pada Ahad, 12 Juni 2022.

Anne berharap Stasiun Matraman bisa menjadi alternatif bagi penumpang KRL untuk naik dan turun selain di Stasiun Manggarai dan Stasiun Jatinegara. Adapun Stasiun Matraman terletak di antara kedua stasiun ramai tersebut.

Para pengguna yang berada di sekitar wilayah Matraman, Kampung Melayu, Jatinegara, dan Manggarai bisa mengakses stasiun itu dengan lebih mudah. Adapun sisi timur stasiun langsung terhubung dengan Jalan Raya Matraman dan terintegrasi dengan Halte Bus Transjakarta Koridor 5 (Kampung Melayu - Ancol).

Pengoperasian Stasiun Matraman diharapkan bisa membantu mengurangi beban kapasitas Stasiun Manggarai yang meningkat setelah adanya switch over atau SO 5. SO 5 menyebabkan pola operasi dan transit berubah, khususnya bagi lintas Bogor dan Bekasi-Cikarang.

Untuk persiapan menjelang pengoperasiannya, operator layanan KRL dan Kementerian Perhubungan telah melakukan uji coba perjalanan KRL sekaligus sistem persinyalannya. KAI Commuter juga telah melaksanakan uji coba prasarana di stasiun tersebut.

Anne mengatakan seluruh fasilitas pelayanan pengguna sudah dilengkapi. KAI memastikan stasiun ini dapat berfungsi dengan baik sebelum dibuka untuk umum. Fasilitas pelayanan yang sudah disiapkan adalah loket, ruang pelayanan barang tertinggal, ruang laktasi, pos kesehatan, toilet, musala, fasilitas untuk pengguna disabilitas, lift dan eskalator, serta area parkir.

Untuk keamanan dan keselamatan, KAI Commuter sudah memasang kamera CCTV, alat pemadam kebakaran (APAR), dan sistem alarm kebakaran, KAI Commuter juga menyiapkan penangkal petir di Stasiun Matraman.

KAI Commuter mencatat volume pengguna KRL yang transit di Stasiun Manggarai pada dua pekan terakhir rata-rata sebanyak 135.000 sampai dengan 145.000 orang.

Volume pengguna transit tertinggi terjadi pada Senin, 6 Juni, dengan penumpang 144.855 orang. "Sedangkan rata-rata volume per hari pengguna KRL yang naik di Stasiun Manggarai sebanyak 12.423 pengguna, dan rata-rata volume perhari pengguna yang turun sebanyak 12.858 pengguna," ucap Anne.

