BRI Raih Predikat The Best Bank Service Excellence 2022

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dinobatkan sebagai The Best Bank Service Excellence 2022 berdasarkan hasil kajian Marketing Research Indonesia (MRI) yang dipublikasikan Majalah InfoBank. Predikat tersebut mencerminkan tingginya tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan yang diberikan oleh BRI.

“Penghargaan ini menjadi pemicu bagi kami untuk terus berkomitmen meningkatkan kepuasan nasabah. Kami juga mengapresiasi kerja keras Insan BRILiaN (Pekerja BRI) atas kerja kerasnya melayani nasabah di seluruh Indonesia,” kata Direktur Digital & Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha, belum lama ini.

BRI telah berhasil meraih performa pelayanan prima di beberapa kategori sekaligus, antara lain Overall Contact Center, Opening Account via Website – Konvensional, E-Banking Internet Banking, E-Banking Call Center. Kemudian, Walk in Channel ATM, Overall E-Banking, Overall Digital Channel, E-Banking Mobile Banking, dan ATM Public Area CRM. ”BRI senantiasa berupaya memberikan layanan melampaui ekspektasi nasabah,” kata dia.

Sebagai bank komersial tertua di Indonesia, layanan BRI didukung oleh 8.993 branch offices dan 221.531 E-channel di 34 Provinsi di Indonesia. Di samping itu, emiten bersandi saham BBRI ini juga memiliki 552.709 AgenBRILink untuk memastikan seluruh masyarakat di berbagai penjuru Indonesia dapat mengakses layanan perbankan.

Nasabah juga tetap bisa mendapatkan layanan keuangan di mana pun dan kapan pun melalui digital banking BRImo. Financial super apps milik BRI tersebut telah memiliki lebih dari 100 fitur sehingga dapat menghadirkan solusi holistik bagi nasabah dengan jumlah pengguna yang menembus 16,1 juta user.

Lebih lanjut, Arga menambahkan penghargaan ini membuktikan layanan BRI selalu melalui proses pembaharuan dan dapat beriringan dengan perubahan kebutuhan nasabah, terlebih di situasi pandemi Covid-19. Dirinya pun menyebut BRI terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan prima yang berorientasi pada nasabah atau customer centric.(*)