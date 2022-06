Stasiun Manggarai Bakal Jadi Stasiun Sentral, Tiru Malaysia dan Thailand

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan akan mengembangkan Stasiun Manggarai menjadi hub angkutan perkeretaapian. Dengan demikian, stasiun ini bakal menampung lalu-lintas kereta perkotaan dan kereta jarak jauh.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten Rode Paulus mengatakan Stasiun Manggarai yang nantinya akan menjadi stasiun sentral pertama di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan pelayanan jasa angkutan penumpang. Pengembangan ini meniru penataan transportasi perkeretaapian di Malaysia dan Thailand.

“Berkaca pada kesuksesan Thailand dan Malaysia tersebut, stasiun sentral sejatinya memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran aksesibilitas dan mobilitas orang dan barang antar kabupaten, antar-kota maupun antar provinsi di suatu kawasan,” tutur Rode dalam keterangannya, Kamis, 9 Juni 2022.

Rode menyebut, lewat pengoperasian Stasiun Sentral Bang Sue di Thailand dan Stasiun KL Sentral di Malaysia, kedua negara itu berhasil mewujudkan moda transportasi kereta api yang terintegrasi. Sistem ini membuat mobilisasi menjadi lebih lancar dan dampaknya mempercepat roda perekonomian.

Adapun Kementerian Perhubungan akan melaksanakan switch over (SO) 5 dan SO 6 pada November 2022 mendatang untuk menata lalu-lintas Stasiun Manggarai di tengah pengembangan yang terus berjalan. SO merupakan peralihan sistem persinyalan, operasional, atau pelayanan. Setelah rampung, Kementerian akan melanjutkan ke SO 7.