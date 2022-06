Bahlil: Tidak Benar Investasi RI Hanya Dikuasai Satu Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadia mengatakan Singapura masih menjadi negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia. Dia menampik investasi asing di Tanah Air dikuasai negara tertentu.

“Jadi tidak benar ada informasi investasi di RI ini hanya dikuasai satu negara,” kata Bahlil Listrik di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, Rabu, 8 Juni 2022.

Singapura tercatat menanamkan modal sebesar US$ 3,6 miliar atau 34,8 persen total realisasi penanaman modal asing (PMA) sepanjang kuartal I. Kemudian Hong Kong merealisasikan US$ 1,5 miliar atau 15 persen; Cina US$ 1,4 miliar atau 13,2 persen; Jepang US$ 0,8 miliar atau 8 persen; Amerika Serikat US$ 0,6 miliar atau 6,1 persen.

Selanjutnya, Malaysia merealisasikan investasi di Indonesia US$ 0,6 miliar atau 5,9 persen; Korea Selatan US$ 0,44 atau 4,3 persen; Inggris US$ 0,22 miliar atau 2,2 persen. Lalu ada Mauritius dengan investasi US$ 0,2 miliar atau 2 persen dan Belanda US$ 0,17 miliar atau 1,7 persen.

Bahlil menuturkan capaian investasi untuk kuartal I Januari-Maret 2022, baik dari PMA maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) menembus Rp 282,4 triliun. Dari angka tersebut, realisasi di luar Pulau Jawa mencapai 52 persen.

“Antara Jawa dan luar Jawa, di luar Jawa 52 persen dan di Jawa 48 persen. Ini sesuai perintah Pak Presiden agar membangun Indonesia untuk satu wilayah tertentu, tapi dari Aceh sampai Papua,” kata Bahlil.

Adapun di luar Pulau Jawa, Bahlil menjelaskan investasi kuartal I sebesar Rp 148,7 triliun dan di Pulau Jawa sebesar Rp 133,7 triliun. Capaian realisasi investasi kuartal I 2022 ini memenuhi 29,2 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau target Rp 968,4 triliun. Namun mengacu pada target Presiden Joko Widodo alias Jokowi, capaian ini baru menyentuh 23,5 persen dari Rp 1.200 triliun.

Bahlil mengklaim investasi sepanjang Januari-Maret 2022 telah menyerap 319.013 tenaga kerja dari 69.099 proyek. Sulawesi Tengah tercatat sebagai wilayah dengan realisasi PMA terbesar pada kuartal I dengan nilai investasi US$ 1,32 miliar. Kemudian Jawa Barat sebesar US$ 1,27 miliar; DKI Jakarta US$ 1,21 miliar; Riau US$ 1,02 miliar; dan Maluku Utara US$ 0,75 miliar.