Serikat Petani Ungkap Penyebab Harga Cabai Rawit Tembus Rp 100 Ribu per Kilogram

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Qomarun Najmi mengatakan faktor cuaca menjadi penyebab harga cabai rawit naik hingga Rp 100 ribu per kilogram. Sejumlah petani, kata dia, mengalami gagal panen akibat curah hujan yang tak menentu.

"Masa panen sudah mau habis, sedangkan di sentra produksi, banyak cabai kena penyakit patek akibat curah hujan yang tinggi,” ujar Najmi saat dihubungi melalui pesan pendek, Selasa, 7 Juni 2022.

Najmi menuturkan gagal panen terjadi hampir menyeluruh di sentra-sentra penghasil cabai. Kondisi ini membuat stok cabai terbatas di pasar. Padahal, ia menyebut cabai merupakan komoditas pangan yang sensitif. Harga cabai fluktuatif, tergantung ketersediaan stoknya.

Selain karena gagal panen, kenaikan harga cabai didorong oleh produksinya yang rendah. Najmi mengungkapkan, menanam cabai saat ini kurang menarik bagi petani.

Musababnya, marjin keuntungan yang didapat petani dari menanam cabai acap tak sesuai dengan biaya produksinya. “Tahun ini sedikit sekali petani yang tanam (cabai) karena tahun kemarin harga cabai rendah," kata dia.

Di sisi lain, kenaikan harga cabai terjadi karena tren impor terhadap komoditas pangan itu berkurang. Kenaikan biaya logistik membuat volume impor menyusut—menurut Najmi.

Ihwal produksi yang rendah di dalam negeri, Najmi mengungkapkan kondisi ini terjadi lantaran para petani umumnya menerapkan sistem tanam secara monokultur. Pertanian monokultur ini mempunyai isu risiko terhadap pengendalian hama dan penyakit.

Walhasil, jika terjadi gagal panen, dampaknya sangat meluas. Karena itu, dia menyarankan agar cabai menjadi tanaman sela. Di sisi lain, dia mengimbau masyarakat agar menanam cabai di pekarangam rumah untuk menjaga kecukupan stok.

"Manfaatkan lahan pekarangan, secara umum, kebutuhan rumah tangga bisa dipenuhi hanya dengan menanam tiga tanaman cabai per rumah tangga,” ucapnya.

Menurut situs Informasi Pangan Jakarta, harga cabai rata-rata di Ibu Kota per 7 Juni 2022 menembus Rp 93.681 per kilogram. Sedangkan harga cabai tertinggi mencapai Rp 120 ribu per kilogram.

