Sebut Formula E Sukses, Sandiaga: Melibatkan Pemerintah Pusat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menilai penyelenggaraan ajang balap Formula E Jakarta 2022 berjalan lancar dan sukses.

"Event ini digelar dengan melibatkan (berkolaborasi) semua pihak, yakni pemerintah pusat, Pemda DKI Jakarta, dan dunia usaha," kata Sandiaga dalam keterangannya seperti dikutip pada Selasa, 7 Juni 2022.

Sandiaga menyebut pemerintah pusat membantu memfasilitasi perhelatan balap mobil listrik itu. Fasilitas diberikan dalam bentuk perizinan, dukungan penyelenggaraan, serta sertifikasi cleanliness (kebersihan), health (kesehatan), safety (keamanan), dan environment sustainability (kelestarian lingkungan) atau CHSE.

Kemudian, Sandiaga mengklaim pemerintah juga mempermudah masuknya mobil listrik melalui Bea Cukai. Sebelumnya, Sandiaga sempat datang melihat langsung perhelatan Formula E yang diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, pada Sabtu, 4 Juni 2022.

Acara balap Formula E juga turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Sandiaga sempat berkomentar soal minimnya dukungan badan usaha milik negara (BUMN) untuk Formula E.

Ia menyebut mekanisme kerja sama sponsor berlangsung secara business to business atau B to B. "Sponsor semua dilakukan B to B," ucapnya beberapa waktu lalu.

Sejalan dengan penyelenggaraan Formula E yang melibatkan mobil listrik, Sandiaga menyampaikan ide agar wisata Bali dan lima destinasi super priotitas lainnya, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang tidak lagi menggunakan kendaraan berbasis energi fosil sampai 2030 mendatang.

Semua kawasan wisata utama itu, kata dia, perlu memanfaatkan kendaraan berbasis energi baru dan terbarukan. "Ini sebagaimana visi pariwisata kita ke depan menjadi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan atau sustainable," tutur Sandiaga.

