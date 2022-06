Bitcoin Mulai Bangkit ke Rp 448 Jutaan, Bagaimana Proyeksinya ke Depan?

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam sepekan terakhir harga Bitcoin terus menguat hingga melampaui level psikologis US$ 31.000 atau sekitar Rp 448 jutaan (asumsi kurs Rp 14.445 per dolar AS). Hal ini turut memberikan sinyal stabil pada aset kripto terbesar tersebut.

Data coinmarketcap per Senin, 6 Juni 2022 pada pukul 12.05 WIB menunjukkan harga Bitcoin (BTC) naik 5 persen ke level US$ 31.204,91 dalam 24 jam terakhir. Sedangkan Ethereum (ETH) naik 4,97 persen ke US$ 1.880,74.

Artinya, dalam 7 hari terakhir, aset kripto Bitcoin dan Ethereum masing-masing menguat 2,95 persen dan 0,32 persen.

“Bitcoin telah stabil selama beberapa minggu terakhir pada peningkatan momentum jangka pendek,” kata Katie Stockton, salah satu pendiri Fairlead Strategies, seperti dikutip dari Bloomberg, Senin, 6 Juni 2022.

Stockton menyebutkan sinyal beli jangka pendek dicatat oleh model TD Sequential Tom DeMark. Hal tersebut yang kemudian digunakan oleh analis teknis untuk melihat tren pergerakan harga.