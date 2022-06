Terkini Bisnis: Kuota Pengunjung Borobudur, Keuntungan Stop Penggunaan Batu Bara

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu siang, 5 Juni 2022 dimulai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pemerintah akan membatasi jumlah pengunjung masuk Candi Borobudur.

Kemudian informasi mengenai dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi disetopnya penggunaan batu bara di seluruh dunia bisa memberi keuntungan hingga US$ 77,89 triliun atau sekitar Rp 1.123 kuadriliun. Angka itu menggunakan asumsi kurs Rp 14.400 per dolar AS.

Selain itu berita tentang harga emas Antam dan UBS di Pegadaian Minggu, 5 Juni 2022, turun dibanding kemarin, mulai dari Rp 4.000 hingga Rp 11.000. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Luhut Sebut Turis Lokal Bayar Rp 750.000 Masuk Borobodur, Bagaimana Wisman?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan membatasi jumlah pengunjung di kawasan wisata Candi Borobudur, Jawa Tengah. Jumlah wisatawan akan ditekan hingga sebanyak 1.200 orang per hari.

Adapun pembatasan jumlah pelancong itu dilakukan dengan penerapan kebijakan tarif baru tiket masuk kawasan wisata Candi Borobudur. Untuk wisatawan domestik, misalnya, dikenai tarif Rp 750.000 per orang, dan US$ 100 dolar untuk wisatawan mancanegara.

"Khusus untuk pelajar, kami berikan biaya 5.000 rupiah saja," kata Luhut dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan di Jakarta, Sabtu, 4 Juni 2022.

