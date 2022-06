OJK Teken MoU dengan Australia dan Jepang, Ini Isinya

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperkuat kerja sama dengan The Australian Prudential Regulation Authority (APRA) dan Japan Financial Services Agency (JFSA). Kerja sama tersebut untuk meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan serta pengembangan industri jasa keuangan.

“Sektor keuangan saat ini sudah sangat berkembang sehingga permintaan konsumen akan produk dan jasa meningkat lebih cepat. Oleh karena itu, adopsi teknologi inovasi oleh lembaga keuangan dan kerja sama lintas negara perlu dilakukan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 Juni 2022.

Penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) OJK dan APRA serta Exchange of Letter (EoL) dengan JFSA dilakukan secara hybrid di Bali, Jumat. Penandatanganan MoU dengan APRA tentang Mutual Co-operation in Banking and Insurance Supervision ini meliputi peningkatan kapasitas, pertukaran informasi, cross-border establishment, pengawasan berkelanjutan, dan manajemen krisis.

Sementara itu, kelanjutan kerja sama dengan JFSA melalui penandatangan EoL tentang Innovation in the Financial Sector dilakukan sebagai upaya optimalisasi inovasi digital di sektor jasa keuangan. Kerja sama itu mencakup mekanisme rujukan antara financial innovator dan otoritas terkait, potensi proyek inovasi bersama, kerja sama antara industri FinTech, dan pertukaran informasi.

Selain penandatangan MoU dan EoL, OJK menggelar diskusi secara virtual membahas isu terkini sektor keuangan bertemakan “Embracing the Ineviable: New Financial Sector’s Landscape”.

Diskusi itu diisi oleh beberapa pimpinan lembaga internasional, yaitu Chairman of APRA Wayne Byres, Director General of Strategy Development and Management Bureau JFSA Matsuo Motonobu, Deputy Governor of Korean Financial Supervisory Service Lee Jin-Seok, dan Chief Risk Officer of China Banking and Insurance Regulatory Commission Liu Fushou.

Wimboh mengatakan dalam diskusi itu, mengemuka pembahasan bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku konsumen ke arah saluran yang lebih efisien, berkelanjutan, dan terdigitalisasi di semua aspek kehidupan. Perubahan ini memberikan peluang sekaligus memunculkan berbagai risiko bagi sektor keuangan.