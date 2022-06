Terkini Bisnis: MPL Tutup Bisnis di RI, Saham Mengerikan Versi LKH

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu malam, 1 Juni 2022 dimulai dengan MPL menutup operasionalnya di Indonesia dan Lo Kheng Hong atau LKH buka suara tentang saham yang ia hindari di pasar modal.

Lalu ada berita harga minyak turun 2,0 dolar AS atau 1,7 persen, menjadi di 115,60 dolar AS per barel. Kemudian informasi perusahaan tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex mencetak rugi bersih mencapai US$1,08 miliar setara Rp15,66 triliun (kurs Rp14.500 per dolar AS) sepanjang 2021.

Selain itu berita tentang Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak para pengusaha Belanda untuk berinvestasi dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Indonesia dalam pertemuan di Den Haag, Senin, 30 Mei 2022. Berikut ringkasan dari kelima berita tersebut:

1. MPL Menutup Bisnisnya di Indonesia usai PHK 100 Karyawan

Platform gim dan turnamen asal India, Mobile Premier League atau MPL menutup operasionalnya di Indonesia. Sebelumnya MPL Indonesia telah memberhentikan atau PHK sepuluh persen dari total karyawannya yakni sebanyak 100 orang.

"Mohon maaf, MPL Indonesia sudah tidak lagi menerima pengguna baru saat ini. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya," tulis Mobile Premier League dikutip dari situs resminya pada Rabu, 1 Juni 2022.

Adapun dalam akun Instagram MPL Indonesia, MPL mengimbau pada penggunanya untuk segera membuka aplikasi serta mengikuti petunjuk untuk menarik Berlian Kemenangan yang dimiliki para pengguna. MPL Indonesia juga berterima kasih atas dukungan pemain dan semua pihak.

Sebagai informasi, MPL didirikan oleh Srinivas, Kiran G, dan Malhotra pada 2018. Berbagai gim seperti MPL Fantasy, Pool, Fruit Dart, Fruit Chop, Fruit Slice, Bubble Shooter, dan lainnya. Basis yang dibuat MPL berupa reward yang dapat ditukarkan menjadi saldo uang elektronik, yaitu Gopay dan LinkAja.

