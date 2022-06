Daftar Promo Nonton Film di Bioskop Sepanjang Juni: Gratis Tiket hingga Minuman

TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan bioskop di Indonesia, seperti Cinema XXI dan CGV, menebar berbagai promo sepanjang Juni. Ada berbagai keuntungan yang bisa didapat jika pengunjung bertransaksi menggunakan promo nonton film, seperti gratis tiket hingga makanan dan minuman.

Berikut ini daftar promo nonton bioskop yang dihimpun Tempo.

1. Cinema XXI

- Harga tiket Rp 22.222

Promo ini berlaku untuk pembelian langsung ke bioskop dan tidak berlaku untuk IMAX dan The Premiere. Periode promo ini mulai 1 hingga 30 Juni 2022. Harga tiket berlaku setiap hari, termasuk akhir pekan. Kartu yang bisa digunakan untuk promo ini adalah kartu Debit Visa Jenius m-Card berwarna oranye.

Adapun ketentuan kuota atau maksimum transaksi ialah maksimal satu tiket per nasabah atau per kartu m-Card. Promo ini juga berlaku di seluruh outlet Cinema XXI tipe studio deluxe di seluruh Indonesia. Namun, promo ini terbatas untuk 2,000 pengguna pertama per hari. Seluruh pengguna Jenius yang status rekeningnya sudah aktif dapat menikmati program ini.

- Diskon 50 Persen untuk tiket dan makanan

Jika membayar menggunakan Qris di aplikasi Akulaku, pengunjung bisa mendapatkan diskon sebesar 50 persen untuk pembelian tiket maupun makanan. Maksimal potongan yang diberikan adalah Rp 25 ribu. Potongan harga ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di bioskop. Promo berlangsung dari 1 sampai 30 Juni 2022 setiap hari. Adapun ketentuan kuota atau maksimum transaksi ialah satu kali. Program ini berlaku di seluruh bioskop Deluxe dan IMAX Cinema XXI, tapi tidak untuk The Premiere.

- Bonus saldo M-Tix

Promo berlaku sampai 30 Juni 2022. Kartu yang berlaku untuk promo ini adalah BCA CC Tiket.com Mastercard. Promo ini bisa digunakan setiap hari, maksimal satu akun. Satu pengguna kartu berhak mendapat satu kali bonus dalam sebulan. Promo ini hanya berlaku dengan melakukan top up saldo di aplikasi m.tix menggunakan Kartu Kredit BCA Tiket.com

- Tukar OVO points menjadi saldo M.tix

Pengunjung bisa melakukan penukaran 25 ribu poin menjadi saldo M.tix sebesar Rp 25 ribu melalui aplikasi Grab. Adapun syarat dan ketentuannya adalah voucer tidak dapat digabungkan dengan promosi lainnya dan tidak dapat diuangkan. Promo ini hanya berlaku untuk M.tix.

- Beli 3 tiket dapat 4 tiket

Jika pengunjung adalah pengguna kartu kredit Digibank by DBS, promo ini bisa dimanfaatkan. Periode promo berlangsung dari 1 Juni sampai 31 Desember 2022. Promo ini hanya bisa digunakan untuk pembelian offline atau langsung di bioskop. Berlaku setiap hari Senin sampai Kamis. Adapun maksimal transaksi satu kali per kartu dan per hari atau tidak berlaku kelipatan. Pengunjungbisa mengikuti promo ini di seluruh outlet Cinema XXI, namun tidak berlaku untuk IMAX dan The Premiere.