Terkini Bisnis: Harga Minyak Naik, DPR Panggil Pertamina

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 31 Mei 2022 dimulai dengan harga minyak mentah dunia yang naik menjadi USD 121,67 per barel. Salah satu penyebabnya karena Cina melonggarkan pembatasan Covid-19.

Kemudian informasi mengenai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengumumkan akan vakum sementara dari media sosialnya @sandiuno di pelbagai platform. Langkah itu sebagai bentuk keprihatinan dan penghormatan atas musibah yang menimpa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Selain itu berita tentang Komisi VI DPR akan memanggil PT Pertamina (Persero) untuk rapat dengar pendapat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Persamuhan itu bakal membahas masalah kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Harga Minyak USD 121,67 per Barel karena Cina Longgarkan Pembatasan Covid-19

Harga minyak naik di atas 121 dolar AS per barel pada akhir perdagangan Senin, 30 Mei 2022 waktu setempat. Angka ini mencapai level tertinggi dua bulan karena Cina melonggarkan pembatasan Covid-19.

Kontrak berjangka minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, yang akan berakhir pada Selasa, ditutup naik 2,24 dolar AS, atau 1,9 persen, menjadi menetap di 121,67 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 1,99 dolar AS atau 1,7 persen, menjadi 117,06 dolar AS per barel pada pukul 18.03 GMT.

"Salah satu alasan yang dikutip untuk ini adalah pencabutan pembatasan virus corona di Shanghai, yang memicu harapan bahwa permintaan minyak akan meningkat lagi di Cina," kata analis di Commerzbank dalam sebuah catatan kepada klien.

Shanghai mengumumkan berakhirnya penguncian Covid-19 selama dua bulan, dan akan memungkinkan sebagian besar orang di kota terbesar Cina itu untuk meninggalkan rumah mereka dan mengendarai mobil mereka mulai Rabu, 1 Juni 2022.

