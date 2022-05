Harga Minyak USD 121,67 per Barel karena Cina Longgarkan Pembatasan Covid-19

TEMPO.CO, London-Harga minyak naik di atas 121 dolar AS per barel pada akhir perdagangan Senin, 30 Mei 2022 waktu setempat. Angka ini mencapai level tertinggi dua bulan karena Cina melonggarkan pembatasan Covid-19.

Kontrak berjangka minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, yang akan berakhir pada Selasa, ditutup naik 2,24 dolar AS, atau 1,9 persen, menjadi menetap di 121,67 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 1,99 dolar AS atau 1,7 persen, menjadi 117,06 dolar AS per barel pada pukul 18.03 GMT.

"Salah satu alasan yang dikutip untuk ini adalah pencabutan pembatasan virus corona di Shanghai, yang memicu harapan bahwa permintaan minyak akan meningkat lagi di Cina," kata analis di Commerzbank dalam sebuah catatan kepada klien.

Shanghai mengumumkan berakhirnya penguncian Covid-19 selama dua bulan, dan akan memungkinkan sebagian besar orang di kota terbesar Cina itu untuk meninggalkan rumah mereka dan mengendarai mobil mereka mulai Rabu, 1 Juni 2022.

Selain itu para pedagang memperkirakan ekspektasi bahwa Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk melarang impor minyak Rusia.

Aktivitas perdagangan diredam karena hari libur umum di Amerika Serikat pada Senin, 30 Mei 2022.