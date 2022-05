Jokowi Izinkan CPO Diekspor Lagi, Berapa Harga Minyak Goreng Saat ini?

TEMPO.CO, Jakarta - Usai pemerintah mencabut larangan ekspor minyak goreng, belakangan harga komoditas tersebut di dalam negeri mulai turun meskipun tak drastis.

Situs Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat harga rata-rata nasional minyak goreng curah per hari ini, Jumat, 27 Mei 2022, berada di level Rp 18.650 per liter.

Harga itu mulai turun ketimbang saat sebelum Presiden Jokowi memerintahkan untuk pencabutan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya--termasuk CPO--pada Senin lalu, 23 Mei 2022.

Per 18 Mei 2022, misalnya, tercatat harga minyak goreng berada di level Rp 18.950 per liter. Bila dibandingkan dengan hari ini, atau lebih dari satu minggu harga salah satu bahan kebutuhan pokok itu sudah turun Rp 300 per liter.

Walaupun besar penurunan harga tidak terlalu signifikan, namun harga saat ini sudah cukup turun semenjak Lebaran 2022 yang kala itu melampaui Rp 20.000 per liter.

Adapun di pasar wilayah DKI Jakarta terpantau harga minyak berkisar Rp 18.097 per liter. Salah satunya di Pasar Senen, harga minyak goreng curah sebesar Rp 18.000 per liter.

Berbeda dengan minyak goreng curah yang mulai turun, harga minyak goreng kemasan tetap stabil di kisaran Rp 26.600 per liter.

Langkah pemerintah menstabilkan harga minyak goreng dan daya beli masyarakat dilakukan dengan menggelontorkan bantuan langsung tunai serta subsidi. Migor Rakyat, misalnya, hadir dengan harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp 14.000 per liter.

Tapi pemerintah sudah berancang-ancang mencabut subsidi minyak goreng pada 31 Mei 2022 mendatang. Kebijakan ini akan diberlakukan meskipun harga belum turun ke level normal sesuai HET.

Presiden Jokowi sebelumnya sangat optimistis bahwa harga minyak goreng untuk kemasan curah akan turun hingga Rp 14.000 per liter dalam kurun waktu paling cepat satu minggu ke depan dan paling lama akan turun di harga tersebut dalam kurun dua pekan ke depan.

“Ini kuncinya sudah ketemu, dalam seminggu, dua minggu, insyaallah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga Rp 14.000 (per liter),” kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu, 25 Mei 2022.

BISNIS

