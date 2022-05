Sandiaga: UMKM Diperluas Harus Bisa Menyentuh Pasar di Dalam dan Luar Negeri

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat menjadi pembicara kunci dalam acara Tempo BNI Bilateral Forum 2022 pada Kamis, 12 Mei 2022 di Ballroom Hotel The Langham, Jakarta. (Foto: Norman Senjaya)

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan apresiasinya terhadap karya-karya kreatif anak bangsa di ajang Karya Kreasi Indonesia (KKI) 2022. Perhelatan ini menurutnya bagian dari kolaborasi untuk memastikan UMKM sudah terdigitalisasi.

"Kami melihat ini adalah bagian dari kolaborasi untuk memastikan para UMKM terdigitalisasi dan juga bagian dari kebangkitan ekonomi juga inovasi baru pasca pandemi," ujar Sandi saat memberi tanggapan wartawan di Jakarta Convention Center pada Jumat 27 Mei 2022.

Sandi menyampaikan bahwa perhelatan yang diselenggarakan Bank Indonesia ini mengangkat kemampuan dari UMKM untuk memasuki era ekonomi digital. Perhelatan ini nantinya akan bisa mendorong lapangan kerja yang lebih luas.

"Jadi saya dan Deputi Bank Indonesia akan terus mendorong dan membuka lapangan kerja yang sangat luas. Kami mengharapkan setelah dari sini mereka akan go nasional, go internasional, dan go global," kata Sandi.

Ditanya mengenai masalah UMKM adalah memperluas pasar, Sandi menjawab bahwa ekosistem digital mesti diperluas. Termasuk juga pembayaran dan promosi yang mestinya juga dilakukan secara digital.

"Kami melihat jika pasar yang diperluas itu harus bisa menyentuh ekosistem digital yang luas, bisa menyentuh pasar yang di dalam dan di luar negeri. Termasuk pembayaran yang dilakukan secara digital dan promosi secara digital," kata Sandi.

Ekspor produk dari UMKM Indonesia yang lalu mencapai 21 miliar dollar, menurut Sandi bisa meningkat melalaui program-program etalase KKI. Begitu sudah bisa menembus pasar global, ini akan semakin bisa menjadi penopang kebangkitan ekonomi.

Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi beberapa saat lalu, bahwa ini saat yang penuh ketidakpastian, Sandi mengklaim bahwa UMKM yang telah terkurasi dan terdigitalisasi bisa membuat UMKM untuk bisa naik kelas.

"Dengan UMKM yang terus terkurasi dan terdigitalisasi akan terbuka peluang. Saya optimistis transformasi UMKM untuk naik kelas, berdaya saing, dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya," kata Sandi.

Sandi menyampaikan bahwa saat ini ia merupakan Ketua Harian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Gerakan ini akan terus berjalan ke seluruh wilayah Nusantara. Pihaknya akan terus melakukan roadshow agar UMKM telah terkurasi dan terdigitalisasi. "Sehingga UMKM menjadi lebih kokoh dalam perbaikan ekonomi nasional," kata Sandi.

"Saya super optimistis UMKM dan ekonomi bangkit pasca pandemi. Ini dilokomotifi oleh UMKM. Sudah terdigitalisasi 17 juta, target tahun depan 30 juta akan onboarding, jumlah setengah dari UMKM," kata Sandi.

