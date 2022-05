IHSG Dibuka Menguat, Asing Borong Saham BRI dan BCA

TEMPO.CO, Jakarta -Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan Jumat, 27 Mei 2022 seiring aksi beli investor asing.

Berdasarkan data Bloomberg yang dikutip dari Bisnis.com, pada pukul 09.00 WIB IHSG dibuka naik 1,16 persen ke posisi 6.963,32 .

IHSG sempat mencatatkan posisi tertinggi pada 6.938,29 beberapa saat setelah pembukaan. Tercatat, 242 saham menguat, 81 saham melemah dan 202 saham bergerak ditempat. Investor asing tercatat membukukan net foreign buy Rp117,92 miliar.

Investor asing tercatat membeli saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebesar Rp53,3 miliar, atau yang terbanyak sejauh ini. Menyusul dibelakangnya adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) senilai Rp51,7 miliar dan PT Astra International Tbk (ASII) sebesar Rp13,9 miliar.

Saham bank berkapitalisasi pasar jumbo kompak melejit pagi ini. saham ARTO naik 2,61 persen, BBNI melesat 2,80 persen, BBRI menguat 2,76 persen, BBCA menanjak 1,69 persen dan BMRI terapresiasi 1,91 persen.

Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang dalam laporannya menjelaskan, tren positif dibukukan Indeks di Wall Street selama Bursa Indonesia libur menyusul terjadinya penguatan sebesar 2.,22 persen untuk Indeks DJIA dan Indeks Nasdaq menguat lebih tajam sebesar 4,23 persen.

“Sentimen ini akan menjadi modal positif bagi IHSG untuk menguat dalam perdagangan Jumat ini,” katanya.

Ia melanjutkan, tren penguatan IHSG Jumat ini juga didorong penguatan harga beberapa komoditas seperti minyak yang menguat 2,95 persen menuju level US$115 per barel. Harga CPO juga terpantau naik 0,37 persen bertengger di harga 7.080 ringgit per ton, sedangkan harga Nikel menguat 2.14% di tengah penurunan yield obligasi AS dan Indonesia untuk tenor 10 tahun.

“Pada hari ini, IHSG diprediksi bergerak pada rentang 6,846 - 6,981,” katanya. Beberapa saham yang patut dicermati pada hari ini menurut Edwin adalah PGAS, MEDC, ELSA, AKRA, SSMS, SSIA, INDF, SGRO, ICBP, dan MTDL.

Baca Juga: Samuel Sekuritas: IHSG di Zona Merah, Sektor Barang Baku Melemah Paling Dalam

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.