Begini Skema Pendanaan Elon Musk untuk Beli Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Elon Musk telah menerima dukungan dari beberapa investor terkaya di dunia untuk membeli Twitter Inc senilai US$ 44 miliar atau Rp 642,6 triliun (asumsi kurs Rp 14.604 per dolar Amerika).

Co-founder Oracle Corp Larry Ellison, teman dekat Elon Musk, hingga investor Arab Saudi Pangeran Alwaleed bin Talal--yang sebelumnya menolak tawaran pengambilalihan Twitter--dan sekelompok investor lainnya kini telah memberi isyarat mendukung penawaran itu. Dikutip dari Reuters, 26 Mei 2022, Elon Musk pada Rabu menjanjikan tambahan US$ 6,25 miliar (Rp 91,2 triliun) dalam pembiayaan ekuitas, mengurangi pinjaman margin miliarder terhadap saham Tesla Inc hingga nol.

Begini kesepakatan Elon Musk untuk membeli Twitter.

Elon Musk meningkatkan komitmen pembiayaannya menjadi US$ 33,5 miliar (Rp 489 triliun) dari US$ 27,25 miliar (Rp 398 triliun). Ini termasuk pendanaan USD 7,14 miliar (Rp 104 triliun) yang diumumkan sebelumnya pada Mei.

Selain itu, ia bisa menerima pinjaman margin Morgan Stanley yang berkaitan dengan saham Tesla-nya. Nilainya mencapai USD 6,25 miliar (Rp 91,2 triliun) dan kini telah dihapus dari persamaan pembiayaan. Elon telah mendapatkan komitmen dari bank sebesar US$ 13 miliar (Rp 189,8 triliun) dalam bentuk pinjaman yang dijamin dengan saham Twitter.

Berikut ini daftar investor yang telah menjanjikan sekitar US$ 7 miliar dalam pendanaan, menurut pengajuan pada Kamis, 26 Mei 2022.

Investor Keterangan Komitmen Pendanaan (dalam USD) A.M. Management & Consulting 25 juta AH Capital Management Perusahaan venture capital yang didirikan oleh Marc Andreessen dan Ben Horowitz 400 juta Aliya Capital Partners Investor SpaceX 360 juta BAMCO Penasihat Investasi 100 juta Binance Perusahaan mata uang kripto 500 juta Brookfield Perusahaan investasi Kanada dengan lebih dari USD 690 miliar aset yang dikelola 250 juta DFJ Growth IV Partners Investor Tesla, SolarCity, SpaceX, dan The Boring Company 100 juta Fidelity Management & Research Company Bertindak sebagai penasihat investasi untuk keluarga reksa dana Fidelity 316 juta Honeycomb Asset Management Perusahaan investasi swasta yang dipimpin oleh Chief Investment Officer David Fiszel 15 juta Key Wealth Advisors 30 juta Lawrence J. Ellison Revocable Trust Perusahaan trust salah satu pendiri Oracle, Larry Ellison 1 miliar Litani Ventures Perusahaan venture capital yang berbasis di Chicago 25 juta Qatar Holding Lembaga investasi yang didirikan oleh Qatar Investment Authority 375 juta Sequoia Capital Fund Investor di The Boring Company 800 juta Strauss Capital LLC 150 juta Tresser Blvd 402 LLC (Cartenna) 8,5 juta VyCapital Investor di The Boring Company 700 juta Witkoff Capital Perusahaan taipan real estat yang berbasis di New York, Steven Witkoff 100 juta Saudi Arabian investor Prince Alwaleed bin Talal Investor Twitter 1,89 miliar

CEO Tesla Inc. Elon Musk dikenal sebagai salah satu pengguna aktif media sosial Twitter dan kerap secara terbuka mengungkapkan pendapatnya tentang platform yang baru-baru ini ia beli itu. Sebelumnya, pihak Twitter mengumumkan mereka telah setuju menjual seluruh sahamnya kepada Elon Musk seharga US$ 44 miliar.

REUTERS

Baca juga: Luhut Sebut IKN Tak Bakal Kalah dengan Dubai: World Class City for All

kuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini