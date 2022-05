Naik 3 Ribu, Harga emas Antam Jadi Rp 987 Ribu per Gram

TEMPO.CO, Jakarta -Harga emas PT Aneka Tambang Tbk atau Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia pada Selasa, 24 Mei 2022, tercatat Rp987.000 per gram atau naik Rp3.000 dibanding kemarin.

Sementara, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga tercatat naik Rp3.000 menjadi Rp873.000 per gram.

Berdasarkan catatan, kenaikan harga emas di dalam negeri seiring dengan melonjaknya harga di pasar internasional.

Harga emas di Comex New York Exchange pada akhir perdagangan Senin, 23 Mei 2022, atau Selasa pagi WIB, menguat untuk hari ketiga berturut-turut, karena pelemahan mata uang dolar AS dan meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni, terdongkrak 5,7 dolar AS atau 0,31 persen, menjadi ditutup pada 1.847,80 dolar AS per ounce.

Berikut harga emas batangan PT Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia:

* Harga emas 1 gram: Rp987.000

* Harga emas 2 gram: Rp1.914.000

* Harga emas 3 gram: Rp2.846.000

* Harga emas 5 gram: Rp4.710.000

* Harga emas 10 gram: Rp9.365.000

* Harga emas 25 gram: Rp23.287.000

* Harga emas 50 gram: Rp46.495.000

* Harga emas 100 gram: Rp92.912.000

* Harga emas 250 gram: Rp232.015.000

* Harga emas 500 gram: Rp463.820.000

* Harga emas 1.000 gram: Rp927.600.000

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Demikian harga emas hari ini.

