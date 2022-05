Rupiah Diprediksi Bergerak di Rentang Rp14.590 - Rp14.725 per Dolar AS

TEMPO.CO, Jakarta -Laporan mengenai pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Senin, 23 Mei 2022. Pada pekan lalu, nilai tukar rupiah terpantau menguat pada penutupan perdagangan, Jumat, 20 Mei 2021.

Penguatan juga terpantau pada beberapa mata uang lain di kawasan Asia. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah ditutup menguat 77,0 poin atau 0,52 persen ke posisi Rp14.642,00 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,242 poin atau 0,24 persen di posisi 102,99.

Selain rupiah, beberapa mata uang lain di kawasan Asia lain yang berbalik menguat di antaranya won Korea Selatan yang naik 0,76 persen, peso Filipina naik 0,45 persen, ringgit Malaysia naik 0,28 persen, dan yuan Cina menguat 0,50 persen terhadap dolar AS.

Di sisi lain yen Jepang terpantau pelemahan 0,08 persen terhadap dolar AS. Yen Jepang juga melemah terhadap mata uang asing lain seperti terhadap dolar Australia sebesar 0,06 persen.

Pada Senin, 23 Mei 2022, Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang dalam riset hariannya memperkirakan rupiah pada hari ini berpeluang bergerak dalam rentang Rp14,590 - Rp14,725 per dolar AS.

Di sisi lain, dolar AS cenderung melemah secara luas pada akhir perdagangan Kamis, 19 Mei 2022. Dolar AS jatuh ke level terendah dua minggu dan memperpanjang kemundurannya dari level tertinggi dalam dua dekade.

Mengutip Antara, Jumat, 20 Mei 2022, dengan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global, dolar mencatat penurunan tajam terhadap yen Jepang dan franc Swiss, yang cenderung menarik investor pada saat terjadi tekanan atau risiko di pasar.

"Investor mungkin sudah cukup dengan dolar AS dan memilih untuk mendiversifikasi risiko, terutama karena dukungan dolar AS yang lebih luas dari kenaikan imbal hasil AS tampaknya telah maksimal," kata Kepala Strategi Mata Uang Scotia Bank, Shaun Osborne.

