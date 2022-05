Enam Bank Promo KPR Termurah, Mulai dari 2,65 Persen dan Batasnya 31 Mei 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Sederet bank menawarkan promo suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) untuk menggenjot pertumbuhan kredit di sektor perumahan. Simak daftar besaran promonya!

Menariknya, pembiayaan rumah menjadi segmen kredit yang mampu bertahan di zona positif dalam 2 tahun terakhir. Prospek penyaluran KPR pun diperkirakan masih menjadi tumpuan di segmen kredit konsumsi yang membuat perbankan menyiapkan berbagai program KPR untuk mendongkrak pertumbuhan.

Berikut daftar promo KPR yang ditawarkan sejumlah bank:

1. Bank Mandiri (BMRI)

Bank Mandiri menawarkan suku bunga KPR untuk periode Mei 2022 sebesar mulai dari 3,75 persen fix 1 tahun, 4,25 persen fix 3 tahun, 5,50 persen fix 5 tahun, dan 8,50 persen fix 10 tahun.

Penawaran tersebut dilakukan dari Pembelian properti baru dari Developer Unggulan Pilihan seperti Ciputra, Sinar Mas, Pakuwon, Summarecon, Jaya, dan Metland serta Developer Unggulan Pilihan lainnya, lalu pengajuan KPR nasabah pilihan Bank Mandiri, serta untuk pembelian properti bekas/second dari broker pilihan.

2. Bank Rakyat Indonesia (BBRI)

Lalu, bank pelat merah lainnya, yaitu BRI menawarkan promo bertajuk KPR Kilat 2022 yang berlaku hingga 31 Desember 2022. Pembiayaan KPR ini dapat untuk pembelian baru atau bekas, pembangunan, renovasi, top up, take over, take over top up, dan refinancing dengan jangka waktu kredit pendek.

Sementara itu, suku bunga yang ditawarkan mulai dari 10,15 persen untuk tenor 3 tahun, lalu 10,25 persen untuk jangka waktu kredit 4 tahun, serta 10,5 persen untuk tenor 5 tahun.

Adapun uang muka (down payment/DP) yang diberikan KPR BRI ini mulai 0 persen, serta free pinalty pelunasan maju. Lebih lanjut, pengajuan KPR BRI ini dilakukan melalui aplikasi BRISPOT.