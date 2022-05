BI: Modal Asing Keluar Rp 4,81 Triliun, Terbesar dari SBN

TEMPO.CO, Jakarta -Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat aliran modal asing keluar dari pasar keuangan domestik senilai Rp 4,81 triliun pada 17-19 Mei 2022, terbesar dari pasar surat berharga negara (SBN).

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, menyebutkan modal asing tersebut keluar dari pasar SBN sebesar Rp 4,44 triliun dan pasar saham sebanyak Rp 370 miliar.

Dengan demikian secara keseluruhan, terdapat aliran modal asing keluar bersih di pasar SBN sebesar Rp 105,04 triliun sejak Januari hingga 19 Mei 2022.

Namun demikian, tercatat aliran modal asing bersih masuk senilai Rp 62,82 triliun di pasar saham sejak awal tahun.

Di sisi lain, premi risiko investasi alias credit default swap (CDS) Indonesia lima tahun tercatat relatif stabil ke level 128,39 basis poin (bps) per 19 Mei 2022 dari 128,08 bps per 13 Mei 2022.

Selain itu, Imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun turun ke level 7,29 persen pada pagi ini dari 7,3 persen pada Kamis sore, 19 Mei 2022.

Yield tersebut masih cukup jauh dari imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) tenor 10 tahun yang berada di level 2,837 persen.

Bank Sentral turut mencatat rupiah dibuka pada level (bid) Rp 14.600 per dolar AS pagi hari ini atau menguat dibanding penutupan kemarin yakni di level Rp 14.730 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS tercatat melemah ke level 102,72.

