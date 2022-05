Mendag Siapkan Aturan Terbaru Usai Ekspor CPO Dibuka Lagi, Seperti Apa isinya?

TEMPO.CO, Jakarta - Usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan pencabutan larangan ekspor CPO dan produk turunannya pada Senin pekan depan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersiap menerbitkan aturan terbaru.

Lutfi menyatakan akan segera mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 dan akan menerbitkan aturan baru menindaklanjuti arahan kepala negara.

“Kami akan mencabut Permendag No. 22/2022 tentang larangan sementara ekspor crude palm oil (CPO), refined, bleached, and deodorized (RBD) palm oil, refined, bleached, and deodorized palm olein, dan used cooking oil,” ucap Lutfi dalam YouTube Kementerian Perdagangan, Jumat, 20 Mei 2022.

Adapun sejumlah hal yang akan diatur dalam beleid terbaru itu mencakup aturan-aturan terkait tapi tidak terbatas pada ekspor yang terdaftar dan ketentuan wajib pasok lokal atau domestic market obligation (DMO) dan turunanya. Selain itu, peraturan menteri tersebut bakal berisi mekanisme pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum.

Dalam kesempatan itu, Mendag pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga minyak goreng di dalam negeri.

"Tidak terkecuali kepada seluruh distributor, retailer, dan pedagang eceran yang telah berkontribusi memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat,” katanya.

Pasokan minyak goreng curah melonjak

Selama larangan ekspor CPO berlaku, pasokan minyak goreng curah melonjak hingga 108,74 persen dari kebutuhan nasional atau sebesar 211.638,65 ton. Pasokan ini lebih besar 17.004 ton dari kebutuhan nasional sebesar 194.634 ton.

Padahal sebelumnya, per Maret 2022, pasokan minyak goreng curah hanya sebesar 64.626,52 ton atau setara dengan 33,2 persen dari kebutuhan nasional.

Ke depan, Kemendag dan pihak terkait akan terus menjamin minyak goreng dan memperluas penjualan minyak goreng curah melalui program Migor Rakyat. Program tersebut akan menggunakan teknologi aplikasi digital dan tersinkronisasi secara nasional.

Dengan begitu, bakal ada transparansi data mengenai distribusi dan stok minyak goreng dalam negeri. “Setiap orang dapat membeli migor curah 1-2 liter per hari dengan menunjukkan KTP,” ucap Lutfi.

Sejak diluncurkan pertama kali pada 17 Mei 2022 hingga kini, program tersedia lebih dari 2.000 titik dan dalam waktu dekat akan menjangkau target sebanyak 10.000 titik di seluruh wilayah Indonesia.