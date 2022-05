Live Streaming 61 Jam Nonstop bank bjb Siap Pecahkan Rekor MURI

INFO BISNIS - bank bjb siap mencatatkan sejarah baru dengan memecahkan rekor MURI melalui Live Streaming 61 Jam Non Stop dalam rangkaian HUT bank bjb ke-61.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto, rangkaian HUT bank bjb ke-61 akan mengkolaborasikan seluruh wilayah operasional bank bjb untuk ikut serta dalam kesuksesan perayaan yang mengusung tema "Kola6orAks1".

"Semua kegiatan Kanwil 1 sampai 5 akan menjadi sebuah konten yang akan ditayangkan pada sebuah main event Live Streaming 61 Jam Non Stop bank bjb yang bisa disaksikan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat secara online," ujar Widi.

Acara Live Streaming 61 Jam Non Stop bank bjb akan tayang melalui channel Youtube bank bjb selama 61 jam (2 hari 13 jam) mulai Jumat 20 Mei 2022 pukul 09.00 WIB hingga Minggu 22 Mei 2022 pukul 22.00 WIB.

Kegiatan spesial ini berisi beragam konten yang menyentuh keinginan dan kebutuhan nasabah bank bjb dan masyarakat umum, di antaranya Talkshow, Sport, Sosial Kolaboraksi, Lifestyle, Promo, Entertainment, Special Program.

Pada program Talkshow akan menghadirkan bjb Talks mengupas berbagai tema seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Digitalisasi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Dana & Jasa Konsumer (DJK), kemudian Community Workshop yang berisikan diskusi hangat dan menarik disertai workshop bagi beragam komunitas dan pecinta hobi.

Untuk Lifestyle, bank bjb menghadirkan bjb Experience serta Beauty Class. Terdapat juga event On Their Deals yang berisikan pameran swapmeet produk bertema otomotif yang dimeriahkan 14 tenant dari berbagai rumah modifikasi sepeda motor.

bank bjb juga menyelenggarakan Special Program melalui Kuis Berani Jawab Benar, Main Bareng (Mabar) Bos Part 2, The Banker Show, Podcast, bjb Web Series, bjb Virtual Expo, serta Perayaan HUT bank bjb, bjb Budaya Wayang Golek, Konser Tandamata Kolaboraksi yang mengusung konsep universal dengan bintang tamu mewakili berbagai generasi usia. Sejumlah artis nasional siap meramaikan seperti Hamish Daud, Isyana Sarasvati, Judika, Maliq & D’Essentials, Andra and The Backbone, Arie Dagienkz Feat Iwa K, dan 3 Pemuda Berbahaya.

Selanjutnya, bank bjb melakukan kegiatan Sosial Kolaboraksi seperti Nikah Massal, Khitanan Massal, Festival Kuliner Lokal, Donor Darah, dan Pengobatan Gratis. Acara yang berlangsung pada Sabtu 21 Mei 2022 ini berlangsung di Cirebon.

Terkait gaya hidup sehat, bank bjb juga menggelar bjb KolaboRide yang merupakan event bersepeda roadbike 61K dengan mengajak para cyclist berkolaborasi dan berbagi untuk para atlet pesepeda yang terkena dampak pandemi. Acara yang diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai kalangan ini berlangsung pada Minggu 22 Mei 2022 di Jakarta.

Ada pula bjb KolaboRun jarak 6,1 km dan 10 km dengan konsep fun run marathon pada Sabtu, 21 Mei di Tangerang Selatan. Kegiatan yang diikuti 500 orang dari berbagai kalangan dan usia ini juga berisi food tenant, stage perfomance, photobooth serta doorprize.

Selain itu, bjb menyelenggarakan bjb Soccer Festival yang merupakan turnamen olahraga sepak bola untuk usia dini dengan melibatkan peserta dari sejumlah Sekolah Sepak Bola (SSB).

Sebagai upaya untuk menjaga warisan kebudayaan, bank bjb menggelar festival budaya yang terdiri dari pertunjukan seni tradisi lokal dan kontemporer, kirab budaya/karnaval, gelar produk, kuliner nusantara, fusion cuisine, talkshow dan workshop, community gathering, batik fashion show dan acara lainnya.

bank bjb juga menyiapkan program promo menarik melalui bjb Tips n Trick, dan bjb Highlight. Terdapat juga bjb Happy Hours dengan memberikan diskon spesial pada jam tertentu. "Program promo dalam rangka HUT bank bjb ke-61 bertujuan untuk memanjakan dan memberikan keuntungan spesial bagi nasabah serta pengguna layanan digital bank bjb," kata Widi. (*)