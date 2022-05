Inilah 4 Negara Penghasil Gandum Terbesar di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Harga komoditas gandum di bursa berjangka kini melonjak setelah pemerintah India melarang komoditas itu. Harga acuan gandum naik 5,9 persen menjadi US$ 12,47 per bushel (gantang) di Chicago, mengutip Financial Times. Ini adalah level kenaikan tertinggi, terhitung dalam kurun waktu dua bulan terakhir.

India adalah negara terbesar kedua setelah Cina sebagai penghasil gandum dunia. Keputusan India melarang ekspor gandum tentunya sangat mempengaruhi naiknya harga komoditas gandum secara global. Namun, tidak hanya India saja yang menjadi biang keroknya, sejumlah negara penghasil gandum terbesar dunia pun juga turut andil.

Dilansir Tempo dari data Statista, berikut empat negara penghasil gandum terbesar di dunia:

1. Cina

Data yang dihimpun selama periode 2021/2022 menunjukkan, Cina menghasilkan lebih dari 136,946 juta ton metrik gandum per tahunnya. Angka tersebut menjadikan salah satu negara di Asia Timur ini sebagai negara penghasil gandum terbesar di dunia. Tak ayal, negara ini mengalokasikan 14,5 persen dari area pertaniannya untuk memproduksi komoditas gandum.

2. India

India menyumbang 13,5 persen dari produksi gandum global, menjadikannya sebagai negara penghasil gandum terbesar kedua di dunia setelah Cina. Pada periode 2021/2021, India menghasilkan sebanyak 109,520 juta ton metrik gandum. Namun, belakangan ini India mengalami penurunan produksi gandum karena sedang dilanda gelombang panas pada Maret 2022.

3. Rusia

Di urutan ketiga, Rusia dinobatkan sebagai negara penghasil gandum terbesar dunia berikutnya. Data menunjukkan, negara ini memproduksi 75,500 juta metrik gandum selama periode 2021/2022. Bahkan, Rusia mengekspor lebih dari sepertiga gandum dunia. Meski demikian, invasinya ke Ukraina pada 24 Februari 2022 membuat harga acuan berjangka gandum naik 5,43 persen di Chicago Board of Trade.

4. Amerika Serikat

Amerika Serikat telah mengalokasikan 55 juta hektare lahan untuk budidaya gandum. Kansas, North Dakota, dan Montana adalah negara bagian AS penghasil gandum terkemuka. Tahun 2021/2022 ini, sekitar 44,790 juta ton metrik gandum atau senilai 10,2 miliar dolar AS diproduksi di negara itu. Hal ini mencatatkan AS sebagai negara kelima penghasil gandum terbesar di dunia.

HARIS SETYAWAN

