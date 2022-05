Menhub Yakin Industri Penerbangan Nasional dan Global Pulih dalam Waktu Dekat

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merasa yakin industri penerbangan nasional dan global pulih dalam waktu dekat. Dia mengatakan industri penerbangan di sejumlah negara akan terjadi, namun dalam waktu yang berbeda-beda.

“Saya optimistis industri penerbangan di Indonesia akan kembali bangkit dalam waktu dekat. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat membutuhkan konektivitas melalui angkutan udara,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya saat acara di Changi Aviation Summit 2022, Singapura, Selasa, 17 Mei 2022.

Dia menuturkan pemulihan dilihat dari karakteristik geografis dan kebijakan masing-masing negara. Ada sejumlah indikator penerbangan nasional yang dinilai segera bangkit dan membuat Budi optimistis.

Indikator tersebut antara lain 70 persen penumpang angkutan udara adalah penumpang domestik, vaksinasi tinggi dan penurunan kasus Covid-19. Selain itu juga pelonggaran pembatasan perjalanan dan permintaan masyarakat mulai meningkat terhadap angkutan udara.

Budi menilai mudik tahun ini adalah momentum kebangkitan industri penerbangan nasional setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui, tidak ada larangan mudik atau pembatasan untuk masyarakat yang ingin pulang kampung.

“Kami perlu berpikir out of the box untuk menghasilkan skenario terbaik mudik yaitu perjalanan yang selamat, dan meminimalkan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujarnya.