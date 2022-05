Harga Minyak Mentah Turun jadi USD 109,9, Dipicu Aksi Ambil Untung dan ...

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak mentah turun di perdagangan Asia pada Senin pagi karena investor mengambil keuntungan usai lonjakan pada sesi sebelumnya. Meski begitu, kekhawatiran pasokan global tetap membayangi dengan Uni Eropa bersiap untuk bertahap melarang impor dari Rusia.

Harga minyak mentah berjangka Brent turun 64 sen atau 0,6 persen menjadi US$ 110,91 per barel pada pukul 01.37 GMT. Adapun harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS melemah 60 sen atau 0,5 persen menjadi US$ 109,89 per barel.

Kedua harga acuan minyak yang menanjak sekitar 4 persen pada Jumat pekan lalu, 3 Mei 2022 itu, sebelumnya meningkat lebih dari US$ 1 per barel. Harga WTI pun mencapai level tertinggi sejak 28 Maret di US$ 111,71 per barel.

Kepala analis di Fujitomi Securities Co Ltd, Kazuhiko Saito, memperkirakan pasar minyak diperkirakan akan naik minggu ini. "Karena larangan yang tertunda oleh Uni Eropa terhadap minyak Rusia akan semakin memperketat pasokan minyak mentah dan bahan bakar global," ujarnya.

Adapun Uni Eropa masih berupaya menyetujui embargo bertahap pada minyak Rusia bulan ini. Embargo dilakukan meski ada kekhawatiran tentang pasokan di Eropa timur, empat diplomat dan pejabat yang mengatakan pada Jumat lalu menolak saran penundaan atau memperlonggar proposal.

Sebelumnya, pada pekan lalu, Moskow - yang menyebut tindakannya di Ukraina "operasi militer khusus" - menjatuhkan sanksi pada beberapa perusahaan energi Eropa. Akibatnya, muncul kekhawatiran terhadap pasokan minyak mentah.