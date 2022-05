Pesan Erick Thohir ke Generasi Z: Jangan Sampai Semua Dikuasai Produk Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengingatkan milenial dan generasi Z agar tidak pasif dalam menghadapi digitalisasi. Sebab di era digital dan disrupsi teknologi yang menyertainya, ia menyebut banyak tatanan industri dan ekonomi yang berubah.

“Artinya akan terjadi perubahan signifikan dalam hal pekerjaan. Ini yang perlu diantisipasi," ujar Erick saat memberikan kuliah umum di Universitas PGRI Banyuwangi seperti tertulis dalam siaran pers, Ahad, 15 Mei 2022.

Anak muda, kata Erick, perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengambil peluang dalam bersaing. Ia berujar, dari sepuluh perusahaan terbesar di dunia, tujuh di antaranya kini merupakan perusahaan teknologi.

Kondisi itu adalah sinyal terjadinya perubahan di dunia industri. Senjalan dengan itu, kini, ia menyatakan eksplorasi sumber daya manusia nilainya sudah melebihi industri sumber daya alam. Erick pun mengingatkan agar Indonesia tak sekadar menjadi pasar bagi berkembangnya produk asing di tengah kemajuan digital.

"Kita sudah menghadapi first wave dengan hadirnya media online. Kemudian second wave dengan hadirnya beragam aplikasi. Kemudian third wave dengan hadirnya metaverse. Jangan sampai semua ini sekadar jadi arena yang dikuasai produk asing," ujar Erick.

Erick melanjutkan, sudah menjadi keharusan bagi anak muda untuk menekuni teknologi digital. Dengan demikian, Indonesia akan semakin mampu bersaing dalam percaturan ekonomi dunia yang baru.

Apalagi, ia menuturkan, kini mayoritas penduduk Indonesia adalah usia muda. Ia yakin sektor digital adalah peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia pada 2045.

"Insya Allah kita akan terus tumbuh pada 2045 menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi dunia," ujar Erick Thohir.

Baca juga: Sindir Erick Thohir Sering Kampanye, Masinton: di Mana-Mana Majang Foto

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.