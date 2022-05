Terkini Bisnis: Harga Bitcoin Anjlok ke Rp 450 Juta, Kartu Prakerja Dibuka Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 10 Mei 2022, dimulai dari anjloknya harga Bitcoin hingga kini di kisaran Rp 450 jutaan.

Lalu ada berita harga minyak dunia anjlok ke US$ 102,86 per barel dan Google buka lowongan kerja di Indonesia. Kemudian ada berita tentang inflasi berpotensi melonjak akibat perang Rusia dan Ukraina dan Program Kartu Prakerja Gelombang 28 resmi dibuka.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan dari lima berita trending tersebut.

1. Bitcoin Terus Jeblok hingga Kini di Rp 450 Jutaan, Apa Sebabnya?

Bitcoin jeblok ke level US$ 30.914,6 atau sekitar Rp 450 juta (asumsi kurs Rp 14.561 per dolar AS) pada hari ini, Selasa, 10 Mei 2022.

Situs coingecko.com menunjukkan harga aset kripto itu melorot 55,2 persen dari level tertingginya US$ 69.044,8 atau berkisar Rp 1,005 miliar. Rekor tertinggi sepanjang masa itu pernah dicapai pada awal November tahun 2021.

Bila dibandingkan dengan setahun lalu, harga Bitcoin telah turun 46,8 persen. Adapun ketimbang sebulan lalu dan sepekan terakhir, harga aset kripto itu melemah masing-masing 27,7 persen dan 19,8 persen. Kripto dengan total kapitalisasi pasar US$ 588,85 miliar ini mendominasi dengan porsi kepemilikan hingga 39,7 persen.

