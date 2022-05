One Way Akan Diberlakukan dari Semarang ke Jakarta, Ini Rute Alternatif

Kendaraan pemudik terjebak macet di Limbangan, Garut, Jawa Barat, 29 April 2022. Kendaraan pemudik menuju Tasikmalaya, Ciamis, dan Jawa Tengah, terjebak macet di Limbangan hingga polisi memberlakukan one way setiap interval 30 menit. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan mendukung rekayasa lalu lintas one way yang diberlakukan di jalan tol Jasa Marga Group untuk mendukung pelayanan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dirjen Perhubungan Darat, Kakorlantas Polri dan Dirjen Bina Marga tanggal 13 April 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Angkutan Lebaran 2022/1443 H, rekayasa lalu lintas one way akan diberlakukan pada 6-8 Mei 2022.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru meminta pengguna jalan dari arah Jakarta yang menuju Bandung dan Semarang untuk mengantisipasi rekayasa lalu lintas one way dengan merencanakan rute perjalanan ke Semarang dan Bandung, melalui jalan non tol.

"Untuk mengantisipasi pemberlakuan one way, Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan yang menuju arah timur," kata Heru dalam keterangan tertulis Jumat, 6 Mei 2022.

Dia juga mengimbau pengguna jalan untuk menggunakan sejumlah rute alternatif perjalanan dari Jakarta menuju Bandung dan Semarang, di antaranya sebagai berikut: