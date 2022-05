Arus Kendaraan Tol Cikampek Ramai Lancar Usai One Way Diberlakukan

TEMPO.CO, Jakarta - Lalu lintas kendaraan di jalur Tol Jakarta-Cikampek KM 6 (tol Cikampek) atau di area gerbang tol Pondok Gede terpantau masih ramai lancar ketika rekayasa lalu lintas (lalin) One Way Arus Balik arah barat diterapkan sejak pukul 11.00 WIB.

"Hari ini sesuai arahan pimpinan, berdasarkan skala prioritas dilaksanakan one way. Kita dari Duren Sawit melakukan penutupan ke arah Cikampek, menunggu satu jalur yang dari arah Cikampek," kata Kepala Pos Pengamanan Jatiwaringin Komisaris Polisi M Marbun di Jakarta, Jumat 6 Mei 2022.

Marbun mengatakan pemberlakuan one way yang dimulai pukul 11.00 WIB dilaksanakan sebagai antisipasi padatnya kendaraan dari Cikampek ke arah Jakarta pada puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi pada hari ini hingga besok.

Marbun mengimbau kepada masyarakat yang hendak ke arah Cikampek dari Jakarta agar menggunakan jalur alternatif Kalimalang. "Untuk masyarakat yang dari Jakarta ke Cikampek, ada jalur alternatif yaitu Kalimalang, sudah bagus jalannya," kata Marbun.

Sebelumnya pada Jumat pagi sudah terjadi antrean kendaraan yang akan memasuki Gerbang Tol Cikampek Utama Karawang Jawa Barat ke arah Jakarta.

Dengan adanya pemberlakuan one way ke arah Jakarta diharapkan dapat memperlancar arus dan mengurai antrean kendaraan di jalur tol area Cikampek.

Polri memprediksi 1,9 juta kendaraan akan kembali ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada periode arus balik Lebaran 2022.

