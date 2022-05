Terkini Bisnis: Saham Wall Street Rontok, Santunan Kecelakaan Mudik Rp 55,4 M

Pialang saham Bursa Saham Wall Street, New York menyimak pidato Presiden AS, Barrack Obama, Jumat (23/04). AP Photo/Mark Lennihan

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang 6 Mei 2022 dimulai Wall Street amblas usai The Fed gagal meredakan ekspektasi investor dan santunan Jasa Raharja kepada korban kecelakaan selama mudik Rp 55,4 miliar.

Selanjutnya kabar Bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga 50 basis poin usai rapat FOMC, Kamis, 5 Mei 2022, dini hari waktu Indonesia.

Kemudian informasi mengenai Bambang Brodjonegoro resmi ditunjuk menjadi Ketua Tim Penasihat Transisi Ibu Kota Negara (IKN). Keputusan tersebut dimuat dalam Keputusan Menteri Sekretariat Negara (Kepmensetneg) No. 105/2022 tentang Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara.

Selain itu berita tentang Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa sekitar 100 ribu buruh akan menggelar aksi di Gedung DPR sebagai peringatan Hari Buruh atau May Day pada 14 Mei 2022. Pada aksi tersebut, para buruh akan menyampaikan 16 tuntutan. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:

1. Wall Street Amblas Setelah Kenaikan Suku Bunga The Fed

Wall Street amblas pada perdagangan Kamis, 5 Mei 2022, setelah sikap The Fed yang kurang hawkish gagal meredakan ekspektasi investor. The Fed sebelumnya menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin ke 0,75-1 persen atau tertinggi dalam dua dekade.

Dikutip dari Reuters, indeks Nasdaq tergelincir 5 persen. Begitu juga dengan S&P 500 yang akan berbalik arah dari pergerakan sebelumnya setelah induk Google Alphabet Inc (GOOGL.O), Apple Inc (AAPL.O), Microsoft Corp (MSFT.O), Meta Platform (FB.O), Tesla Inc (TSLA.O) dan Amazon.com (AMZN.O) turun antara 4,8-7,3 persen.

Ada pukul 12:08 ET, Dow Jones Industrial Average (.DJI) mencatatkan penurunan 1.056,76 poin atau setara dengan 3,10 persen di posisi 33.004,30. Sementara itu, S&P 500 (.SPX) turun 157,38 poin atau 3,66 persen ke posisi 4.142,79.

Adapun Nasdaq Composite (.IXIC) turun 634,50 poin atau 4,89 persen menjadi 12.330,35. Reuters mencatat hanya 13 emiten di indeks S&P 500 yang menghijau pada tengah malam. Sejalan dengan itu, sebelas sektor utama indeks tersebut melorot.

