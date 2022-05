Macet Arus Balik Arah Jabodetabek, Ini 3 Skenario Lalu-lintas yang Berlaku

TEMPO.CO, Jakarta – Kemacetan arus balik terjadi di sepanjang jalur menuju arah Jabodetabek pada Kamis malam, 5 Mei 2022. PT Jasa Marga (Persero) pun memberlakukan tiga rekayasa lalu-lintas berdasarkan diskresi dari kepolisian.

“Jasa Marga mendukung pemberlakuan sejumlah rekayasa lalu-lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan yang menuju ke arah Jabotabek malam ini,” ujar Marketing and Communication Department Head Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division Tody Satria pada Jumat dinihari, 6 Mei 2022.

Skenario pertama, Jasa Marga menerapkan one way atau jalur satu arah. One way berlaku dari KM 188 Gerbang Tol (GT) Palimanan Jalan Tol Cikopo-Palimanan sampai KM 72 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta. One way dibuka sejak pukul 21.41 WIB.

Skenario kedua, petugas perseroan memberlakukan contraflow. Contraflow diterapkan untuk dua jalur secara bertahap di KM 72 hingga KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta pada Kamis malam pukul 22.52 WIB.

Selanjutnya ketiga, Jasa Marga menerapkan buka-tutup akses masuk Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ). Buka-tutup berlaku secara situasional. Adapun akses masuk portal Jalan Layang Tol MBZ pada KM 48 Arah Jakarta yang sebelumnya telah ditutup sejak pukul 20.42 WIB, kembali dibuka sejak pukul 21.32 WIB.

“Jasa Marga mengimbau agar pengguna jalan selalu berhati-hati dalam berkendara, jaga jarak aman, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan,” ujar Tody.