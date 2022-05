One Way dan Contraflow Arah Jakarta Berlaku, Simak Jalur Alternatifnya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mulai menerapkan skenario one way atau satu arah dan contraflow pada Kamis, 5 Mei 2022, di Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta. One way dimulai pukul 21.30 WIB dari KM 188 Gerbang Tol (GT) Palimanan sampai KM 72.

"(Sedangkan) Contraflow dua lajur mulai KM 72 sampai dengan KM 70 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta direncanakan pada pukul 21.30 WIB," ujar Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru pada Kamis petang, 5 Mei 2022.

Adapun contraflow satu jalur telah berlaku sejak pukul 15.30 WIB. Rekayasa lalu-lintas ini diterapkan di KM 70 sampai KM 74 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta.

Heru mengatakan rekayasa lalu-lintas ini diputuskan dengan memastikan jalur sebaliknya di Jalan Tol Cipali arah Palimanan telah steril. Dengan begitu, tidak ada pengguna jalan yang terjebak dalam perjalanan menuju arah Palimanan.

Bagi pengguna jalan dari arah Jakarta yang hendak menuju Cirebon dan Jawa Tengah, Heru mengatakan mereka dapat melalui jalur alternatif di jalur Pantai Utara atau Pantura.

“Sedangkan bagi pengguna jalan dari dan menuju arah Bandung, masih dapat menggunakan Jalan Tol Cipularang secara normal karena masih berlaku contraflow,” katanya.

Berikut ini rincian jalur alternatif bagi pengguna jalan.

Keluar Gerbang Tol (GT) Karawang Barat KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek dilanjutkan ke Jalan Raya Klari - Kosambi - Cikampek - Simpang Jomin - Pantura Keluar GT Karawang Timur KM 54 Jalan Tol Jakarta Cikampek dilanjutkan ke Klari - Pasar Kosambi - Simpang Jomin - Pantura Keluar GT Cikampek KM 72 Jalan Tol Jakarta-Cikampek dilanjutkan ke Simpang Jomin - Pantura.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

