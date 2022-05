One Way hingga Contraflow yang Akan Diberlakukan Hari Ini Hadapi Arus Balik

Sejumlah kendaraan pemudik melintas di tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Senin, 3 Juni 2019. Korlantas Polri memperpanjang sistem jalur satu arah (one way) dari Jakarta hingga Semarang karena volume pemudik masih tinggi. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan tol Cipali meningkat per Rabu, 4 Mei 2022 pada pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB. Demi kelancaran arus balik, Korps Unit Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian RI bakal memberlakukan rekayasa lalu lintas one way.

Berikut upaya yang akan dilakukan berdasarkan informasi dari Korlantas Polri:

1. One way akan diberlakukan pada Kamis, 5 Mei 2022, pukul 11.00 – 24.00 WIB yang dimulai dari GT Palimanan Utama KM 188 – KM 72 Cikampek dilanjutkan contraflow hingga tol Jakarta-Cikampek KM 47.

2. Kendaraan yang akan mengarah ke Bandung dan Cikampek diberikan relaksasi satu lajur.

3. Apabila kepadatan arus lalin mulai berkurang, maka pelaksanaan rekayasa one way akan diakhiri lebih cepat dari jadwal yang sudah ada. Namun, apabila kepadatan semakin meningkat, melebihi batas maksimal, maka rekayasa one way akan ditingkatkan dari GT Palimanan Utama KM 188 hingga tol Jakarta Cikampek KM 47 (tanpa relaksasi) dan diperpanjang waktunya.

4. Mekanisme sebelum pelaksanaan rekayasa lalu lintas oneway akan dilaksanakan sterilisasi/pembersihan, baik pada jalur maupun rest area selama dua jam sebelum pelaksanaan rekayasa oneway (pukul 09.00 WIB). Setelah itu, rekayasa oneway akan dimulai pukul 11.00 WIB.

5. Mekanisme setelah pelaksanaan oneway pukul 24.00 WIB akan dilakukan normalisasi, baik pada jalur maupun pada rest area selama dua jam setelah pelaksanaan oneway, pukul 2.00 WIB. Setelah itu, jalur akan dibuka secara normal.

Berdasarkan hasil koordinasi bersama steakholder terkait dan PT Jasa Marga, ruas tol Cipali tidak bisa menampung kepadatan arus lalu lintas baik pada jalur A dan B dengan VCR (volume capacity Ratio) 1,19.

Hasil pemantauan melalui CCTV, baik yang ada di NTMC dan command Center PJR, serta peta digital terlihat peningkatan pergerakan arus lalin dari timur menuju ke arah barat.

Selanjutnya, hasil pantauan anggota di lapangan, baik dari Polda Jateng, Polda Jabar, dan Korlantas arus lalu lintas mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya.

MUTIA YUANTISYA

Baca: Jasa Marga: Arus Balik ke Arah Jakarta di Tol Palikanci Mulai Terlihat

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.