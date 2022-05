Terpopuler Bisnis: Sinar Mas Akuisisi Perusahaan Batu Bara, Rencana Elon Musk

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 4 Mei 2022 dimulai dari Grup Sinar Mas yang resmi mengkuisisi perusahaan tambang batu bara Australia senilai Rp 17,37 triliun.

Berikutnya adalah berita rencana Elon Musk mengenakan tarif untuk sebagian pengguna Twitter dan pemberlakuan one way untuk mengurai kemacetan di Puncak. Lalu ada cerita pedagang soal kelangkaan minyak goreng curah dan jadwal operasional kantor Bank Mandiri dan BCA selama libur Lebaran.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan dari lima berita trending tersebut.

1. Grup Sinar Mas Resmi Akuisisi Perusahaan Tambang Batu Bara Australia Rp 17,37 T

Emiten Grup Sinar Mas, Golden Energy and Resources Ltd (GEAR) melalui anak usahanya Stanmore Resources Ltd menuntaskan akuisisi 80 persen saham perusahaan tambang batu bara Australia, BHP Mitsui Coal Pty Ltd (BMC). Nilai akuisisi ini mencapai US$1,2 miliar atau setara Rp 17,37 triliun (asumsi kurs Rp 14.477).

Executive Chairman GEAR Fuganto Widjaja mengatakan akuisisi ini berhasil menandai tonggak transformasi perseroan. BMC akan melengkapi platform batu bara metalurgi perseroan saat ini dengan kualitas tinggi, pengeluaran yang rendah dan umur tambang yang panjang.

“Dengan penyelesaian yang berhasil ini, GEAR akan menjadi salah produsen batu bara metalurgi terbesar di dunia melalui Stanmore dan mengharapkan kontribusi yang signifikan dari segmen ini ke depan,” jelasnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Singapura, Selasa, 3 Mei 2022.

Simak lebih jauh tentang Grup Sinar Mas di sini.