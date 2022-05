Urai Kemacetan, Polisi Berlakukan One Way di Puncak hingga Pukul 22.00 Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian pada hari ini, Rabu, 4 Mei 2022, memberlakukan arus lalu lintas satu arah (one way) dari Puncak, Bogor mengarah ke Jakarta. Sistem satu arah itu diberlakukan oleh petugas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bogor pukul 14.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.

"Sebetulnya untuk one way sendiri kami berlakukan secara situasional. Namun untuk one way arah bawah mulai pukul 14.00 WIB. Prediksi kami berakhir pukul 22.00 WIB," kata Kepala Satlantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata di Pos Polisi Simpang Gadog, Jawa Barat.

Pantauan kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) memperlihatkan arus kendaraan dari arah Cianjur, Jawa Barat yang masih cukup deras. Selain itu, yang juga menjadi kendala lalu lintas dari Puncak ke Jakarta karena masih tinggi tingkat kegiatan masyarakat hingga lalu lalang penyeberang jalan.

Dicky menjelaskan, untuk saat ini, cara yang paling efektif mengurai kepadatan tersebut adalah dengan melaksanakan arus lalu lintas satu arah. "Karena dengan adanya one way ini kami betul-betul fokus, total, melakukan penarikan arus (kendaraan)," ujar Dicky.

Lebih jauh, ia mengimbau agar pengendara dari arah Jakarta yang tertahan saat pemberlakuan arus kendaraan satu arah agar mengikuti terus perkembangan situasi saat ini yang sifatnya situasional. Selain itu, pengendara juga diimbau untuk memanfaatkan sejumlah jalur alternatif yang tersedia.

"Besok pagi, karena kami masih memprediksi arus kendaraan yang cukup tinggi, besok pagi pukul 07.00 WIB, kami sudah menyiapkan one way arah atas kembali," tutur Dicky.

