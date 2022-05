Arah Cileunyi Macet, Jasa Marga Buka Akses Keluar Tol Gede Bage KM 149

Warga melihat kepadatan kendaraan pemudik penerapan satu jalur (one way) di KM 110 ruas tol Cikopo-Palimanan, Subang, Jawa Barat, Jumat, 29 April 2022. Kebijakan one way yang sedianya guna mengurai kepadatan kendaraan pada musim mudik Lebaran 2022 justru menimbulkan kemacetan pada jalur tersebut. TEMPO / Hilman Fathurrahman W