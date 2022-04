One Way dari Km 70 Tol Jakarta-Cikampek Diperpanjang hingga Km 442

Polisi merapikan rambu kerucut pada ruas jalan tol Jakarta-Cikampek kilometer 47 di Karawang, Jawa Barat, Jumat 29 April 2022. Polri menggeser pintu masuk arus lalu lintas satu arah (one way) dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek ke Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama) menuju arah timur yang semula dari mulai ruas Tol Jakarta-Cikampek kilometer 47 kini digeser ke Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju Tol Kalikangkung kilometer 414 pada H-3 Lebaran 2022. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Atas diskresi kepolisian, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mendukung pelaksanaan rekayasa lalu lintas one way yang saat ini diperpanjang dari Km 70 GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 442 Simpang Susun (SS) Bawen Jalan Tol Semarang-Solo sejak pukul 13.40 WIB, Sabtu, 30 April 2022. Sebelumnya, one way diberlakukan hingga Km 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang.

"Selain itu, sejak pukul 10.35 WIB, contraflow Km 47 sampai dentan Km 70 GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek telah dihentikan berdasarkan diskresi Kepolisian," kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru dalam keterangan tertulis Sabtu, 30 April 2022.

Penghentian itu dilakukan mengingat saat ini terpantau lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta ramai lancar.

Dia mengimbau kepada pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan.

Adapun sebelumnya, Jasa Marga mencatat sejumlah rekayasa lalu lintas yang saat ini tengah berlangsung di Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek pada pukul 13.30.

"Pertama, contraflow sebanyak dua lajur masih berlaku dari Km 47 sampai dengan Km 70 Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek sejak pukul 07.40 WIB," kata Heru.

Kedua, one way berlaku dari Km 70 GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 414 GT Kalikangkung sejak pukul 12.44 WIB.

HENDARTYO HANGGI

