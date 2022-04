Mudik Lebaran 2022, Gerbang Tol Cipali Ditiadakan

Kemacetan kendaraan pemudik saat penerapan satu jalur (one way) di KM 110 ruas tol Cikopo-Palimanan, Subang, Jawa Barat, Jumat, 29 April 2022. Memasuki H-3 Lebaran, kebijakan one way saat arus mudik dilakukan sejak pagi hari ini dimulai dari KM 47 sampai KM 414 Tol Kalikangkung. TEMPO / Hilman Fathurrahman W