Menhub Budi Karya Sebut 60 Persen Warga Sudah Mudik

Kendaraan pemudik melaju saat pemberlakuan one way di Limbangan, Garut, Jawa Barat, 29 April 2022. Kendaraan pemudik menuju Tasikmalaya, Ciamis, dan Jawa Tengah, terjebak macet di Limbangan hingga polisi memberlakukan one way setiap interval 30 menit. TEMPO/Prima Mulia