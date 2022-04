Hari Ini Puncak Mudik, Masyarakat Diimbau Perhatikan One Way

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Perhubungan memprediksi puncak mudik untuk jalur darat akan terjadi pada Sabtu, 29 April 2022. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengimbau masyarakat memperhatikan aturan lalu-lintas one way dan ganjil genap.

"Hari ini akan ada ganjil genap dan one way. Kalau ada skenario tersebut, masyarakat gunakan jalan nasional," ujar Budi Setiyadi saat dihubungi pada Jumat, 29 April.

Budi menyatakan petugas Kementerian Perhubungan bersama kepolisian dan pemerintah daerah akan memastikan jalan nasional aman dilalui kendaraan yang terimbas one way serta ganjil genap. "Jalan nasional relatif aman," katanya.

Peningkatan arus lalu-lintas mudik Lebaran 1443 Hijiriah terjadi sejak kemarin, 27 April. Kepolisian kemudian menerapkan skema one way dan ganjil genap di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 47 sampai KM 414 Kalikangkung pada Kamis sore pukul 17.00 WIB.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) mengoperasikan jalur fungsional Sadang sampai Kutanegara Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan sepanjang 8,5 kilometer sebagai dampak pemberlakuan skenario lalu-lintas itu. Pembukaan akses ke jalur fungsional ini dilakukan sejak pukul 22.32 WIB.

Dengan rekayasa lalu lintas one way, jalur fungsional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan tersebut menjadi salah satu alternatif pengguna jalan dari arah Bandung menuju Jakarta. Adapun jalur fungsional dibuka hanya untuk kendaraan kecil/golongan I (non bus), dengan kecepatan maksimal kendaraan 60 kilometer per jam.

Jalur fungsional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan mulai dari Sadang hingga Kutanegara tidak dikenakan tarif. Namun pengguna jalan tetap harus melakukan tapping di GT Sadang fungsional. Di gerbang tol ini, pengguna jalan akan membayar tarif tol Jalan Tol Cipularang dan Jalan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) jika melakukan perjalanan dari gerbang tol di Jalan Tol Padaleunyi.

