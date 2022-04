Jokowi Ingatkan Soal Sense of Crisis di Tengah Gejolak Ekonomi dan Politik Global

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan perlunya sense of crisis semua pihak di tengah gejolak ekonomi dan politik global. Menurutnya dalam menghadapi situasi sekarang perlu perencanaan dan skenario yang tepat.

“Kita harus memiliki sense of crisis. Jangan seperti biasanya, jangan business as usual. Hati-hati. Sense of crisis harus ada di kita semuanya. Sehingga kita harus ada perencanaan yang baik. Harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini,” katanya dalam sambutan pada acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional secara virtual, Kamis, 28 April 2022.

Jokowi melihat tahun ini dan tahun depan, Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah secara ekonomi maupun politik global. Ketidakpastian keadaan yang ditambah dari pandemi Covid-19 yang belum usai, dinilai masih mengganggu rantai pasokan semua negara.

“Kemudian terjadi gangguan supply chain yang dampaknya ke mana-mana, belum lagi dunia yang dihantam perang antara Rusia dengan Ukrania yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan. Dan akhirnya inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global juga mengalami perlambatan,” ujarnya.

Presiden juga mencontohkan dari inflasi Turki yang sampai 61,1 persen dan Amerika Serikat yang sudah 8,5 persen. Menurutnya, inflasi Indonesia yang di angka 2,6 persen secara year on year (yoy) saat ini harus diperhakankan.

Dia memberikan gambaran seperti itu agar semua pihak merencanakan dan menghitung semua aspek secara detail. “Sehingga langkah antisipasinya tepat, langkah antisipasinya betul, benar, dan kita harus betul-betul siap jika krisis ini berlanjut hingga tahun depan,” tuturnya.

Indonesia, kata Jokowi, di tengah gejolak saat ini masih menunjukkan tren positif. Dia melihat dari surplus neraca perdagangan pada Februari 2022 senilai US$ 3,82 miliar dan Maret 2022 sebesar US$ 4,5 miliar.

