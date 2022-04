Tumbuh 70 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Triwulan I 2022 Rp 10 T

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencetak laba bersih secara konsolidasi sepanjang triwulan I-2022 mencapai Rp10 triliun atau tumbuh hingga 70 persen (yoy).

“Dalam tiga bulan pertama 2022 Bank Mandiri berhasil menangkap momentum pertumbuhan ekonomi dan mencatat kinerja positif,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi di Jakarta, Rabu 27 April 2022.

Kinerja bisnis yang baik tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan kredit yang secara konsolidasi sebesar 8,93 persen (yoy) yaitu mencapai Rp1.072,9 triliun sepanjang triwulan I tahun ini.

Pertumbuhan kredit ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri yang sebesar 6,65 persen (yoy).

Pertumbuhan kredit tersebut juga selaras dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri yang sebesar Rp1.269 triliun atau tumbuh 7,42 persen (yoy) terutama ditopang digitalisasi lewat Livin’ by Mandiri.

Digitalisasi lewat Livin’ by Mandiri meningkatkan dana murah atau current account and saving account (CASA) bank only yang tumbuh 10,93 pereen (yoy) menjadi Rp748,6 triliun dengan rasio CASA mencapai 75 persen.

“Ini jauh di atas rata-rata industri perbankan,” ujarnya.

Realisasi itu pun berhasil mendorong pertumbuhan aset Bank Mandiri pada akhir kuartal pertama 2022 menjadi Rp1.734,1 triliun atau tumbuh sebesar 9,47 persen (yoy).secara tahunan.