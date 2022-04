IHSG Menguat 0,22 Persen, Samuel Sekuritas: Saham BRI Jadi Pendorong Terkuat

TEMPO.CO, Jakarta - Samuel Sekuritas Indonesia mencatat saham Bank BRI (BBRI) hari ini, 28 April 2022, berhasil membukukan rekor all time high baru di Rp 4.980 per saham, sebelum menutup sesi perdagangan di Rp 4.940 per saham.

"Saham BBRI menjadi salah satu saham pendorong terkuat IHSG di sesi perdagangan hari ini (top leading movers) dengan sumbangan 13,45 poin," dikutip dari keterangan tertulis Samuel Sekuritas, Selasa, 26 April 2022.

Pada posisi kedua pendorong penguatan IHSG hari ini, yaitu BBCA (+13,68 poin) dan UNVR (+6,84 poin).

Adapun IHSG kembali ke level 7.200-an di sesi kedua perdagangan hari ini. IHSG menutup sesi di level 7.232,1 atau 0,22 persen lebih tinggi dari angka penutupan kemarin di level 7.215,9.

Sebanyak 247 saham menutup sesi perdagangan hari ini di zona hijau, sementara 307 saham melemah, dan 161 saham stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp 39,7 triliun. Angka transaksi hari ini merupakan yang tertinggi sepanjang 2022.

Di akhir sesi perdagangan hari ini, tercatat angka beli bersih investor asing di pasar reguler sebesar Rp 1,13 triliun. Sementara itu, di pasar negosiasi tercatat beli bersih asing sebesar Rp 18,2 triliun.

Saham dengan nilai net buy asing tertinggi di pasar reguler: BBCA (Rp 519,6 miliar), BBRI (Rp 362,4 miliar), dan BBNI (Rp 142,9 miliar).

Saham dengan nilai net sell asing tertinggi di pasar reguler, yaituADRO (Rp 90,2 miliar), INCO (Rp 76,4 miliar) dan ADMR (Rp 62,1 miliar).

Sementara itu, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi saham pemberat terbesar IHSG (top lagging mover) pada sesi perdagangan hari ini, mengurangi -19,12 poin, disusul INCO (-4,67 poin) dan MDKA (-2,66 poin).

Indeks sektor konsumer non-cylical (IDXNONCYC) kembali menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi perdagangan hari ini (+1,7 persen). Posisi kedua diiisi oleh indeks sektor industri (IDXINDUST) menguat 1,4 persen disusul indeks sektor property (IDXPROPERT) menguat 1,2 persen.

Sementara itu, indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi perdagangan hari ini dengan penurunan paling dalam (-1,2 persen), disusul oleh indeks sektor barang baku (IDXBASIC) melemah 1,1 persen dan indeks sektor transportasi (IDXTRANS) melemah 0,6 persen.

HENDARTYO HANGGI

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

