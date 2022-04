Terpopuler Bisnis: Harga CPO Meroket, hingga Lowongan Kerja BPJS Kesehatan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin, 25 April 2022, dimulai dari melejitnya harga CPO hingga tembus Rp 22,38 juta per ton.

Berikutnya ada berita tentang ratusan CPNS didiskualifikasi karena curang saat tes dan AirAsia akan aktifkan lagi 11 penerbangan rute internasional. Lalu ada berita Menteri Bahlil yakin Sotfbank tak mundur dari pembiayaan ibu kota negara atau IKN dan lowongan kerja BPJS Kesehatan.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. RI Larang Ekspor, Harga CPO Meroket hingga Tembus Rp 22,38 Juta per Ton

Keputusan pemerintah Indonesia melarang ekspor langsung memicu lonjakan harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dunia.

Data Bursa Malaysia pada hari ini, Senin, 25 April 2022, menunjukkan bahwa harga CPO untuk kontrak Juli 2022 melejit hingga 6 persen ke level 6.738 ringgit per ton atau US$ 1.550 per ton.

Bila dirupiahkan, harga CPO menembus Rp 22,38 juta per ton (asumsi kurs Rp 3.319,17 per RM). Harga tersebut merupakan level tertinggi sejak perdagangan 11 Maret 2022 lalu.

