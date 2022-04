Jika Harga BBM Subsidi dan Elpiji 3 Kg Tak Naik, Pemerintah Nombok 280 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi dan Pengembangan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Montty Girianna, mengatakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite serta elpiji harus segera dilakukan.

Sebab, menurut dia, hanya dengan kebijakan itu, beban subsidi dan kompensasi yang makin membesar hingga triwulan pertama tahun ini bisa segera dipangkas.

Montty menjelaskan, saat ini beban subsidi dan kompensasi untuk BBM sudah mencapai sekitar Rp 280 triliun. Angka tersebut naik dua kali lipat dari perencanaan awal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 di posisi sekitar Rp 140 triliun.

“Kalau harganya stay LPG Rp 4.259 per kilogram atau sekitar Rp 12.000 per tabung maka kita harus nombok menambah sekitar Rp 130 triliun sendiri untuk LPG. Belum solar dan Pertalite, kita harus nombok sekitar Rp 200-an triliun. Jadi total kita harus nombok Rp280 triliun kalau tidak melakukan kenaikan harga,” ujar Montty saat memberi keterangan dalam Energy Corner, Senin, 25 April 2022.

Adapun pertimbangan mendasar rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu, kata Montty, adalah berasal dari selisih harga jual dengan harga keekonomian yang kian lebar saat ini.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya mencatat harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) per Maret 2022 sudah mencapai US$ 98,4 per barel. Angka tersebut 56,1 persen lebih tinggi dari asumsi APBN 2022 yang dipatok pada level US$ 63 per barel.

“Dengan fluktuasi itu kita melihat berapa gap harga antara Pertalite dan harga keekonomian, lalu gap harga Solar dengan harga keekonomian dan juga LPG," kata Montty. "Makin ke sini makin membengkak, makin membesar kalau kita hitung-hitung."

Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian tengah menyusun sejumlah skenario terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi dan elpiji 3 kilogram tersebut. Skenario itu juga disusun bersama dengan beberapa kementerian terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN untuk kemudian bisa disampaikan ke Presiden Jokowi.