Ekspor CPO Dilarang, Harga Saham Emiten Sawit Kompak Jeblok

TEMPO.CO, Jakarta - Melejitnya harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) tak lantas menguatkan kinerja saham perkebunan pada hari ini, Senin, 25 April 2022. Bahkan mayoritas emiten terkoreksi cukup dalam karena terpukul kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang bakal efektif berlaku Kamis mendatang.

Data Bursa Malaysia menunjukkan harga CPO untuk kontrak Juli 2022 naik hingga 6 persen ke level 6.738 ringgit per ton atau US$ 1.550 per ton. Bila dirupiahkan, harga komoditas itu menembus Rp 22,38 juta per ton (asumsi kurs Rp 3.319,17 per RM). Harga tersebut merupakan level tertinggi sejak perdagangan 11 Maret 2022 lalu.

Pada penutupan perdagangan sesi I pada pukul 11.30 WIB tercatat mayoritas emiten di sektor tersebut melemah. Saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), misalnya, mengalami koreksi terdalam sejauh ini setelah anjlok 6,98 persen ke posisi Rp 600.

Menyusul di belakangnya adalah PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP) yang turun 6,94 persen ke Rp 1.340. Lalu ada PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) dan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) turut melemah masing - masing sebesar 6,92 persen dan 6,84 persen.

Berikutnya, saham PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) turun 6,77 persen ke harga Rp 620, disusul oleh PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) dengan koreksi 6,25 persen dengan harga Rp 75.

Ada juga saham PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) yang terpantau menurun 4,9 persen ke harga Rp 970. Selanjutnya, saham PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) melemah 3,92 persen ke Rp 490 dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) menyusul di belakang SIMP dengan koreksi sebesar 2,75 persen ke harga Rp4.600.

Lalu ada saham PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) dan PT Mahkota Group Tbk (MGRO) terpantau turun masing - masing sebesar 2,49 persen dan 1,12 persen.